Nem sempre foi assim. Durante muito tempo, era comum ver casais formados por pessoas da mesma idade, geralmente colegas de escola, faculdade ou trabalho. Mas a Geração Z está mudando esse roteiro — e não de forma discreta.

Pesquisas recentes e relatos pessoais mostram uma tendência crescente entre jovens que preferem se relacionar com pessoas mais velhas (ou, em menor número, mais novas), evitando parceiros da mesma faixa etária. E a pergunta que fica é: o que está por trás dessa mudança?

Maturidade não vem com o ano de nascimento

Muitos jovens relatam que, ao se relacionarem com pessoas da mesma idade, enfrentam um padrão recorrente: relações intensas, mas instáveis. Há uma percepção comum de que falta clareza emocional, diálogo verdadeiro e responsabilidade afetiva entre pares. E isso cansa.

Não à toa, cresce o interesse por pessoas que já passaram por fases parecidas e desenvolveram mais equilíbrio emocional. Às vezes, isso vem com alguns anos a mais — e tudo bem.

Apps e excesso de opções: conexão em crise

As redes sociais e os aplicativos de relacionamento ampliaram o acesso, mas dificultaram a profundidade. Nunca foi tão fácil encontrar alguém — e nunca foi tão difícil manter o interesse.

A Geração Z cresceu no meio desse turbilhão digital. São nativos da ansiedade crônica, da comparação constante e do imediatismo. Muitos já se sentem exaustos da dinâmica de likes, ghostings e conversas rasas que não evoluem.

E essa fadiga emocional influencia diretamente na escolha dos parceiros. A paciência para viver os mesmos ciclos com pessoas da mesma idade está se esgotando. Procurar alguém fora dessa lógica — ainda que só alguns anos mais velho — parece oferecer mais estabilidade, calma e perspectiva.

5 razões por que z’s evitam namorar pares da mesma idade:

Falta de maturidade emocional percebida Cansaço de dinâmicas repetitivas em apps e redes sociais Busca por relacionamentos menos performáticos e mais reais Valorização de limites e saúde mental Desejo por conexões com mais profundidade e clareza

Comparativo de atitudes por geração nos relacionamentos

Aspecto Geração Z Geração Y (Millennials) Envolvimento romântico Seleção cautelosa, menos prioridade Buscam estabilidade relacional Influência da internet Nativos digitais, hiperconectados Adaptados à era digital Estilo de comunicação Objetiva, mas fragmentada Mais elaborada, porém ansiosa Visão sobre namoro Relação como parceria funcional Namoro como experiência emocional Importância da idade Secundária, quase irrelevante Relevante, mas não determinante

O papel da individualidade e da liberdade

Além de tudo isso, existe um valor central na Geração Z: a liberdade. Muitos não querem entrar em relações por pressão social ou porque “está na hora”. Preferem ficar sozinhos do que mal acompanhados. E, quando escolhem alguém, querem que essa relação some — e não sugue.

Nesse novo paradigma, a idade passa a ter pouco peso. O que importa é se a pessoa respeita seu espaço, sabe se comunicar, compartilha objetivos. Alguém com quem se pode crescer, sem perder a própria identidade no processo.

A Geração Z está redefinindo o que significa se relacionar. Para eles, o amor não é mais automático, nem previsível. É uma construção — e exige consciência.

Isso não quer dizer que relacionamentos entre pessoas da mesma idade estão extintos. Mas sim que, para muitos jovens, a idade deixou de ser critério. O que vale mesmo é a experiência emocional que o outro traz, a forma como lida com desafios, e o respeito mútuo.

E se isso vier de alguém mais velho (ou mais novo), pouco importa. Porque, no fim, a verdadeira conexão é atemporal.