Sem dúvida, a IA teve um grande impacto em todos os setores, como a criação de conteúdo. Mas há um grande problema a esse respeito. A maior parte do conteúdo gerado pela IA não tem toque humano, o que eventualmente faz com que os leitores percam o interesse.

Se você também estiver usando texto gerado por IA, agora você deve dar um passo importante que é humanizar o conteúdo para torná-lo mais escrito por humanos. A humanização do texto ajuda a chamar a atenção dos leitores porque ajuda a adicionar um toque humano com mais clareza ao conteúdo, o que aumentará o engajamento do usuário.

Mas por que a humanização de texto é importante e como você pode fazê-la corretamente? Se você ainda está se perguntando isso, é o momento perfeito para ajudarmos você a entender esses pontos.

Nesta postagem do blog, discutiremos por que humanizar o texto gerado por IA é importante. Além disso, informaremos como você pode humanizá-lo adequadamente usando uma ferramenta de IA.

Por que humanizar o texto IA é importante?

Antes de pular para saber como humanizar seu conteúdo gerado por IA, achamos que você deve saber a importância da humanização de texto por IA. Então, sem perder tempo, vamos discutir isso em detalhes:

Aumente o engajamento

Conteúdo de IA com palavras robóticas e repetitivas, sem exemplos pessoais e cenários da vida real, acabará perdendo o engajamento do usuário. Isso resultará na perda do interesse dos usuários em ler o conteúdo. Portanto, humanizar o texto gerado por IA é muito importante para impulsionar o engajamento geral do usuário. Fazer isso desencadeará a emoção do leitor, o que, em última análise, manterá o usuário interessado em ler e aderir ao conteúdo.

Autenticidade melhorada

O texto gerado por IA não tem emoções humanas e fluxo natural. Sabemos que adicionar emoções humanas ao conteúdo atingirá os sentimentos dos usuários e, então, criará interesse em lê-lo. Um tom mais robótico deixará o público pouco convencido sobre a credibilidade e autenticidade geral do conteúdo.

Portanto, nesse sentido, você deve humanizar o texto de IA para adicionar mais emoções humanas e autenticidade. Usar um tom de conversação tornará o conteúdo significativamente mais confiável e seguro.

Evite ser penalizado pelo Google

Se você é um blogueiro ou redator, deve saber que, de acordo com a atualização principal de março de 2024 do Google , o Google está penalizando textos de baixa qualidade e gerados por IA. Isso ocorre porque o Google sempre promove conteúdo de alta qualidade, confiável e amigável ao usuário.

Portanto, a humanização do texto é importante para evitar ser penalizado pelo Google. Ela adicionou mais toque humano e agregará valor ao conteúdo geral, e o Google acabará priorizando esse conteúdo. Ela aumentará significativamente sua classificação entre os concorrentes.

Como humanizar o texto da IA corretamente?

Depois de saber o quão importante é a humanização de texto de IA, você deve estar se questionando: “Se é tão importante, então como posso humanizar o texto de IA de forma adequada?” Nesse sentido, você pode usar uma ferramenta de humanização de IA para humanizar seu conteúdo gerado por IA. A ferramenta ajudará você a mudar a estrutura e as frases que tornarão o conteúdo escrito por humanos.

Aqui estão os passos adequados que você pode seguir para tornar seu texto humanizado, com credibilidade e clareza:

Escolha uma ferramenta humanizadora

O primeiro passo é escolher uma ferramenta humanizadora que se encaixe melhor de acordo com seus critérios. Escolher uma ferramenta confiável é crucial. Então, aqui estão alguns fatores que você pode lembrar antes de escolher uma ferramenta humanizadora de texto de IA:

Suporte a vários idiomas: A primeira coisa que você deve considerar antes de escolher ferramentas humanizadoras é verificar se elas estão disponíveis no seu idioma ou não. Você deve certificar-se de que a ferramenta é compatível com o idioma do seu conteúdo.

Ajuste de tom: O próximo fator que você deve considerar são os recursos de ajuste de tom. Você deve garantir que a ferramenta humanizadora de IA esteja humanizando o conteúdo no seu tom de voz preferido. Ajustar o tom com a intenção do público aumentará a legibilidade do usuário.

Usabilidade e compatibilidade: O próximo fator que você deve considerar é verificar se a ferramenta é compatível com o dispositivo que você está usando ou não. É sugerido escolher uma ferramenta de humanização de IA que funcione em todos os dispositivos, ou seja, celular ou desktop, etc. Isso tornará mais fácil para você humanizar o conteúdo, independentemente de estar usando uma versão para celular ou desktop.

Facilidade de uso: O último fator que você deve considerar é se a ferramenta é amigável ou não. Algumas ferramentas de humanização de texto têm interfaces complexas que às vezes se tornam difíceis de operar. Então, você deve escolher uma ferramenta com um design de IU simples a partir do qual você pode tornar seu texto de IA humanizado.

Insira seu texto e humanize

Após escolher a ferramenta certa, o próximo e simples passo é apenas inserir, colar ou carregar seu conteúdo e clicar no botão humanizar. A ferramenta analisará todo o texto e então lhe dará resultados aprimorados que tornarão seu texto humanizado.

Abaixo está a captura de tela anexada para uma demonstração de uma ferramenta que humaniza o texto da IA:

Na captura de tela acima, você pode ver o funcionamento de uma ferramenta de humanização de texto de IA e como ela humanizou o conteúdo após analisar o texto. A ferramenta analisou o texto e alterou as palavras ou frases robóticas com outras mais escritas por humanos. Esta ferramenta também alterou a estrutura das frases. Você pode selecionar entre opções simples e avançadas de acordo com seus critérios.

Revisar resultados de saída

Após obter o texto humanizado, o último e mais importante passo é revisar os resultados de saída. Você deve revisar se o conteúdo humanizado está à altura ou não. Você pode analisar os resultados considerando os seguintes fatores:

Certifique-se de que a gramática esteja correta no conteúdo humanizado.

Às vezes, a IA pode perceber mal ou misturar os detalhes. Então, você deve checar duas vezes as datas, nomes ou quaisquer dados estatísticos reivindicados no texto.

Às vezes, a ferramenta humanizadora dá o resultado adequado, mas não tem o tom de voz pretendido. No entanto, você não deve confiar totalmente na ferramenta e Ajuste o tom manualmente para que ele se alinhe perfeitamente com seu público-alvo.

Antes de publicar o conteúdo, certifique-se de que o conteúdo humanizado geral seja claro e razoavelmente estruturado , alinhado ao seu público-alvo.

Considerações finais

Humanizar o conteúdo de IA não é sobre substituir a criatividade humana, mas sim aprimorá-la. Ao combinar a eficiência da IA com mais envolvimento e emoções humanas, você pode atingir um novo nível de criação de conteúdo. Este conteúdo não apenas informa e envolve os leitores, mas também adota laços genuínos com eles.

Nesta postagem do blog, discutimos por que a humanizar texto de IA é tão importante e também explicamos uma maneira adequada de humanizar seu conteúdo de IA para obter melhores resultados.