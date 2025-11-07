Porcos decapitados em Brusque: donos dos animais contam detalhes da chacina e revelam suspeitas

Uma cena de crueldade marcou a propriedade da família Bado, no bairro Santa Luzia, em Brusque, no dia 21 de outubro. O filho de Odair Bado, de 15 anos, foi até o chiqueiro pela manhã para alimentar os porcos e encontrou o local tomado por destruição. Parte dos animais estavam soltos, dois deles decapitados e outros esfaqueados, os quais precisaram ser sacrificados.

Nesta semana, o jornal O Município esteve na propriedade e entrevistou o moradores, para entender melhor como aconteceu a chacina dos animais.

A família Bado não escutou nenhum barulho porque mora em uma parte mais baixa do terreno. De acordo com os vizinhos, gritos dos porcos foram ouvidos por volta das 2h30 da madrugada.

No local, dois porcos foram encontrados decapitados. Um deles, o maior, com cerca de 300 quilos, teria recebido um tiro antes de ter a cabeça cortada. Outros quatro estavam feridos por golpes de faca.

Havia também sinais de vandalismo. O fio de energia foi cortado e o motor do triturador usado no manejo dos animais foi furtado e encontrado cerca de 200 metros adiante, abandonado próximo à cerca de um pasto.

Segundo o genro de Odair, o equipamento foi recolhido com cuidado para preservar possíveis vestígios que pudessem auxiliar a polícia na identificação dos suspeitos.

Os porcos estavam soltos no momento do crime. Em um terreno próximo, os autores teriam decapitado um dos animais menores e jogado a cabeça para os cachorros, possivelmente para afastá-los do local. O corpo foi arrastado até um eucalipto, mais abaixo.

No mesmo espaço, duas porcas foram encontradas feridas, uma com um grande corte na região do quadril e outra com golpes de faca nas costas e próximo à orelha. Outro animal foi atingido de raspão na bochecha.

Ainda no mesmo dia, ao ver a cena, Luciana Kahl Bado, esposa de Odair, registrou um boletim de ocorrência.

Suspeitos

A família publicou informações sobre o caso para no grupo de Whatsapp da associação dos moradores, para tentar identificar os suspeitos, mas, segundo o proprietário, eles mesmos foram procurá-lo.

Após o caso ganhar repercussão entre os vizinhos, dois homens foram até a casa de Odair, em momentos diferentes, para afirmar que não tinham envolvimento com o crime. Dias depois, uma terceira pessoa, que também vinha comentando sobre o assunto, foi chamada por Odair para ir até sua casa e esclarecer o motivo de falar tanto sobre o caso.

Segundo relatos, os três acabaram se reunindo na residência de Odair para conversar sobre o ocorrido. Durante a discussão, houve troca de acusações sobre quem teria participado do crime. A situação terminou em briga e precisou ser interrompida. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.

Sumiço dos cachorros

Durante as discussões, foi mencionado o desaparecimento de dois cachorros da família Bado. Inicialmente, a família não notou a falta dos animais, por ter muitos cães na propriedade.

De acordo com o proprietário, os cachorros haviam invadido o galinheiro de um dos vizinhos, apontado como suspeito, e matado algumas galinhas. Depois disso, os cães teriam sido mortos e enterrados junto com as aves, atrás de um rancho. A família acredita que o ataque aos porcos foi uma retaliação por esse episódio.

Odair lamenta o que aconteceu. “Eu não aceito o que foi feito. Se meus cachorros foram lá e mataram as galinhas, que venham me cobrar pelas galinhas. Se eu não pagar, é outra conversa. Mas eles não podem vir fazer o que fizeram sem eu saber. Cachorro, gato, porco, cavalo, esses animais não sabem onde é a extrema do vizinho, onde termina a terra do meu dono ou onde começa a do outro.”

O caso foi registrado na Polícia Civil, que recebeu informações sobre os suspeitos. Até o momento, o crime segue sem solução.

