Porcos são encontrados decapitados em Brusque

Dois porcos foram encontrados decapitados no bairro Santa Luzia, em Brusque, na manhã da terça-feira, 21. Além deles, outros quatro foram esfaqueados e precisaram ser sacrificados pelos donos.

Segundo relatado à reportagem de O Município por Odair Bado, proprietário dos animais, o filho dele, de 15 anos, encontrou os porcos ao ir até o local para alimentá-los. Alguns estavam soltos na rua, e outros esfaqueados. O jovem voltou para casa e avisou o pai sobre a situação.

“Eles deram um tiro e cortaram a cabeça do maior, que tinha uns 300 quilos, mas ele se prendeu no eucalipto. Acho que não conseguiram tirar ele de lá. O outro, que também teve a cabeça cortada, deixaram no rancho do meu vizinho. Quatro que ficaram no chiqueiro foram esfaqueados quase por todo o corpo”, relata.

O homem também afirma que o motor de uma máquina foi furtado e alguns fios de energia foram cortados. “Dois que estavam com ferimentos mais graves eu matei, porque não ia deixá-los daquele jeito, e outros dois eu vendi”, diz.

Ainda na terça-feira, Luciana Kahl Bado, esposa de Odair, registrou um boletim de ocorrência. Alguns dias depois, Odair foi à delegacia acompanhado de três vizinhos, que, segundo ele, se acusam mutuamente pela ação.

“Uns dias depois dessa situação, dois cachorros nossos sumiram. Um dos vizinhos disse que os outros dois mataram e enterraram atrás do rancho”, afirma o homem.

“Nós queremos divulgar essa situação para ver se alguma coisa é feita, porque quem faz uma coisa dessa não deve ficar impune”, diz Luciana.