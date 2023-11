Porta giratória deixa de funcionar e agência da Caixa registra fila de espera no Centro de Brusque

A agência da Caixa localizada na rua Barão do Rio Branco, no Centro de Brusque, está passando pro problemas técnicos com a porta giratória. Por volta das 10h30 desta sexta-feira, 17, não era possível o acesso a parte interna da agência, que fica depois dos caixas eletrônicos.

De acordo com informações obtidas no local, um problema parecido está sendo enfrentado em uma agência de Guabiruba. Questionada, uma colaboradora relatou que a unidade localizada na rua Sete de Setembro, no Santa Terezinha, está funcionando normalmente.

“Estamos avisando a todos sobre o problema e um técnico está para chegar e consertar a porta. Porém, algumas pessoas preferem esperar aqui na entrada. A recomendação é que vão para a agência do Santa Terezinha”.

