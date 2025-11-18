Portal GeoBrusque: saiba quantas consultas já foram registradas na ferramenta desde a implantação

A Prefeitura de Brusque registrou mais de 100 mil consultas prévias de viabilidade desde a implantação do Portal GeoBrusque, em novembro de 2023.

Segundo a prefeitura, o número indica o avanço do uso da ferramenta por profissionais e cidadãos que buscam verificar se projetos estão alinhados ao Plano Diretor e às normas urbanísticas do município.

De acordo com a Secretaria da Fazenda, a média atual é de 155 consultas por dia. A pasta afirma que esse volume mostra o ritmo das análises e a demanda por regularização e novos empreendimentos.

A chefe de geoprocessamento, Camila da Silva, explica que o portal foi criado para disponibilizar informações oficiais sobre o território. Ela lembra que, desde o lançamento, a proposta era ampliar o acesso a dados urbanos.

“Quando o Portal GeoBrusque foi lançado, nosso objetivo era claro: oferecer para a população, de forma gratuita, informações oficiais atualizadas e acessíveis sobre o território de Brusque”. Camila afirma que o uso da plataforma ganhou novas funções. “Hoje, a consulta vai muito além de dados de viabilidade de construção. Ela entrega uma visão completa do imóvel, com informações cadastrais, ambientais, urbanísticas e locacionais que qualificam tanto o planejamento urbano, quanto as decisões dos cidadãos”.

A ferramenta também passou a integrar setores internos do município. A coordenadora do portal explica que várias áreas contribuíram para consolidar o sistema como base do cadastro territorial.

“Toda a organização por trás do portal envolveu setores de Fazenda, planejamento, fiscalização, Secretaria de Obras, tantas outras que hoje já disponibilizam e constroem dados para a gente colocar no nosso cadastro territorial multifinalitário, que é a base do que nós estamos estruturando aqui no município”.

O diretor de parcelamento de solo da Secretaria de Planejamento Urbano, Yuri Neckel Betim, destaca a mudança causada pela automação da consulta. Ele avalia que o processo ficou mais rápido e menos oneroso.

“A gente vê que depois que a consulta foi feita de forma automática, online, gratuita, o número aumentou demais”. Segundo ele, o mesmo volume, se realizado manualmente, teria elevado custos e tempo de espera. “Se fosse para fazer o mesmo trabalho com servidores, para fazer essas 100 mil consultas aí em pouco mais de dois anos, eu acho que seria um trabalho hercúleo, geraria muito ônus para a cidade toda, por conta do custo de trabalho dos servidores e até mesmo para os interessados por causa das taxas cobradas”.

Agilidade no processo

Entre os usuários, o principal ganho é a agilidade. O engenheiro Ricardo Hellmann afirma que o processo deixou de depender de atendimentos presenciais.

“Antigamente nós tínhamos que fazer uma solicitação presencial, levar documentos e esperar para receber consultas de viabilidade. Hoje conseguimos tirar isso na mesma hora do acesso”. Ele também aponta impacto direto na rotina de quem projeta edificações. “Facilita o processo e acelera as decisões, o que traz mais eficiência para toda a cadeia de desenvolvimento dos projetos”.

Para quem atua no mercado imobiliário, o portal se tornou ferramenta diária. A corretora de imóveis Sheila Fantoni afirma que o uso é praticamente indispensável.

“O sistema é muito rápido, ele é simples, totalmente gratuito, facilitou demais aqui a minha rotina”. Segundo ela, o tempo de resposta mudou o atendimento aos clientes. “Antes esse processo era mais demorado, oneroso, e dependia de taxas e de atendimentos presenciais. Agora, em poucos minutos eu já consigo verificar zoneamento, restrições e parâmetros”.

No setor de engenharia, a avaliação também é positiva. O engenheiro Jaimer Werner diz que o portal faz parte da rotina do escritório.

“Aqui dentro do escritório, utilizamos o portal quase diariamente para diversas atividades, iniciando desde consultas prévias para empreendimentos, para construções de edificações, para avaliação de compras e vendas de imóveis, para saber o que que pode ou não realizar naquela área”.

Ele observa que as atualizações constantes reforçam a segurança técnica dos dados. “Desde que o portal foi liberado, a gente percebe que tem se adequado e melhorado cada vez mais, principalmente após a revisão do plano diretor”.

