Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego estabelece nova regra para abertura do comércio nos feriados

O Sindilojas Blumenau/Vale Europeu informa aos seus associados e escritórios de contabilidade sobre a recente alteração trazida pela Portaria nº 3.665, publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em 13 de novembro de 2023. O documento promove mudança na Portaria nº 671, de 8 de novembro de 2021.

De acordo com a nova regulamentação, a abertura do comércio aos domingos não foi alterada, porém o serviço nos feriados necessita de autorização via Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) específica ou a aprovação de uma proposta legislativa municipal.

É crucial ressaltar que a atual Convenção Coletiva de Trabalho em vigor assegura aos associados do Sindilojas a abertura do comércio, seja em vias públicas, shoppings centers ou supermercados, nos feriados. Essa prerrogativa já está estabelecida nas cláusulas 37ª e 40ª, que têm sido renovadas ao longo de vários anos. Essas cláusulas garantem tanto às empresas quanto aos empregados os direitos e as condições de trabalho para operações nestes dias específicos.

Para usufruir dessas cláusulas, os interessados devem solicitar o Certificado de Regularidade, que pode ser obtido por meio do e-mail certificado@sindilojasblumenau.com.br ou pelos números de telefones (47) 32215750 e 9 9971-0940.

O presidente do Sindilojas Blumenau, Emílio Rossmark Schramm, reforça o compromisso da entidade em garantir que os direitos e obrigações previstos na CCT sejam respeitados, possibilitando às empresas a abertura de seus estabelecimentos nos feriados.

A medida do Ministério do Trabalho e Emprego busca promover uma regulamentação mais específica e localizada, ajustada às necessidades de cada município, enquanto o Sindilojas já assegura a continuidade dos benefícios para seus associados. A entidade permanece à disposição para esclarecer dúvidas e prestar o suporte necessário.