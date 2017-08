O curso

Com o objetivo de auxiliar os mais diversos profissionais que trabalham com essa temática, a UNIFEBE está com inscrições abertas para o curso de especialização em Direito do Trabalho e Previdenciário.

São aproximadamente 18 meses divididos em aulas quinzenais (360 horas), onde o estudante aprende sobre um novo tema a cada aula. Ao todo, são 25 disciplinas com professores renomados do judiciário, que trarão, segundo os coordenadores “a visão dos operadores do Direito sobre como vêem esse novo conjunto normativo e sua eficácia na relação capital-trabalho e também no mundo do Direito Previdenciário”. O curso tem vagas limitadas.

Eles destacam que objetivo é fazer com que o aluno aplique imeditamente no seu ambiente de trabalho os conhecimentos adquiridos no curso. “Queremos promover a aprendizagem efetiva, que só existe quando há mudança de comportamento profissional”, enfatiza Engel.

Vale salientar que as alterações na Reforma Trabalhista já foram aprovadas, enquanto a Reforma Previdenciária ainda está em discussão. Por isso, esta temática será discutida no final do curso.