Possibilidade de filho de Bolsonaro concorrer ao Senado por SC desagrada políticos locais

Senador por SC? 1

Ao portal ND Mais, o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, disse que os candidatos de Bolsonaro ao Senado por SC são a deputada federal Caroline de Toni e seu filho e vereador no Rio de Janeiro, Carlos. Machado disse mais: que “Carlos tem uma história com Santa Catarina e por isso pensamos no Estado”. Que “isso não vai ser imposto; é uma construção feita com lideranças locais” (!?). Perguntar não ofende: quantas vezes Carlos esteve em SC e o que fez por SC?

Senador por SC? 2

Desde que essa possibilidade surgiu, semana passada, até entre bolsonaristas radicais catarinenses passou-se a ouvir resmungos. Uns dizendo que Bolsonaro, no velho estilo coronel da política, vê SC como um curral onde pode, livremente, a qualquer hora, mandar e desmandar; e outros temendo que, se tal candidatura se confirmar, o eleitor pode reagir de forma bem oposta da que acha o ex-presidente. A conferir.

Religião

Novos dados do Censo do IBGE de 2022 publicados ontem, tem particularidades: a cidadezinha de Arroio do Padre, no Rio Grande do Sul, tem 88,7% dos seus 2.353 habitantes declarados católicos. O segundo maior percentual desta religião, por município, no Brasil, está em Arabutã, no Oeste de SC, com 76,5% dentre seus 4.738 habitantes.

Degradação 1

No lançamento, esta semana, da Frente Parlamentar de Apoio à Revitalização Urbana da Grande Florianópolis, o deputado Alex Brasil (PL) fez uma pertinente observação: espaços que já foram cheios de vida em pleno centro de Florianópolis (ao leste da Praça XV, onde há dezenas de construções históricas), agora estão cheios de silêncio. Até durante o dia. Com o tempo foram tomados por moradores de rua.

Degradação 2

A propósito, a Assembleia Legislativa vai entrar com mais força nessa delicada questão com um projeto, do deputado Marcos Rosa (Uniao), chamado “SC Zero Moradores de Rua”. Pretende reduzir tal população em todos os municípios, com ações como acolhimento, reinserção social e geração de oportunidades de trabalho. Dados do Cadastro Único indicam que, de 2016 a 2023, a população em situação de rua cadastrada no Estado quase quadruplicou, passando de 1.774 para 8.824 pessoas.

Deslealdade processual

Fato inusitado num julgamento no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-SC) esta semana: numa ação trabalhista, uma empresa de Joinville, com possível uso indevido de inteligência artificial, inventou uma decisão da própria corte, que logo verificou inexistir. Teve o capricho de incluir o número de processo, data do julgamento e outros elementos para conferir aparência de legitimidade. Foi multada em R$ 90 mil e terá que se explicar junto à OAB-SC.

Reserva nacional 1

Neste domingo, Dia Mundial dos Oceanos, será oficializado título de Reserva Nacional de Surf para a deslumbrante Praia do Moçambique, no leste da Ilha de SC. Atendeu totalmente os quatro requisitos exigidos: qualidade das ondas, contexto histórico e cultural e envolvimento comunitário.

Reserva nacional 2

A propósito: a Fesporte decidiu abraçar de vez e apoiar a criação da Rota do Big Surf em SC, abrangendo os municípios de Garopaba, Imbituba, Jaguaruna e Laguna, onde há vários pontos para prática da modalidade de ondas grandes. No ano passado a fundação foi patrocinadora master do primeiro campeonato brasileiro da modalidade no Estado. Que foi um sucesso.

Péssima ideia

Informou-se aqui de um infeliz projeto em tramitação na Assembleia Legislativa que propõe retirar balas, pirulitos, sucos artificiais e outros produtos industrializados das cantinas e lanchonetes das escolas públicas e privadas. Espanta mais ainda o projeto de decreto legislativo 18/24, na Câmara dos Deputados, que quer mudar o decreto federal 11.821/23 por adotar “conceitos cientificamente contestáveis” e “vilanizar a indústria de alimentos e bebidas”.