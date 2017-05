Leia outra vez. Possibilidade não define obrigação.

É muito importante que tu entendas o significado desta frase. Poder fazer algo não significa ser obrigado a fazê-lo.

Tenho nariz, isso não quer dizer que sou obrigada a gostar de perfume. Possibilidade não define obrigação.

Só porque nasce barba na tua cara, não quer dizer que precisas deixá-la crescer. Mas pode caso queira. Possibilidade não define obrigação.

Ter um útero não me obriga a gerar filhos, assim como ter pernas, por aí só, não me obriga a caminhar. Eu só saio do lugar se eu quiser. Só fico onde estou se eu quiser. Estar apta a alguma coisa não implica desejo. Nascer mulher não me faz hétero. Nascer homem não te faz másculo. Possibilidade não define obrigação. Na dúvida, leia de novo. E lembre, ter olhos não te obriga a ver, só enxergamos o que temos vontade de olhar, caso contrário é só desviar, pois possibilidade não define obrigação.

Use tua liberdade. Deixe o outro livre para fazer o mesmo.

Eduarda Padoin – Psicóloga Clínica