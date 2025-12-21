Possível discussão termina com homem baleado no bairro Azambuja, em Brusque

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados na tarde deste domingo, 21, para atender uma ocorrência envolvendo um homem ferido por disparo de arma de fogo em Brusque.

Segundo informações preliminares, ainda não confirmadas pelas autoridades, a vítima teria sido atingida na região abdominal durante uma discussão. A ocorrência foi registrada na rua Azambuja, no bairro de mesmo nome.

A ocorrência ainda está em andamento, e por isso não há detalhes oficiais ou confirmações adicionais até o momento.

A reportagem acompanha o caso e atualizará com novas informações assim que forem confirmadas.

Tarde violenta em Brusque

Além do caso no bairro Azambuja, a Polícia Militar também atendeu à ocorrência que resultou na morte de um homem esfaqueado na tarde deste domingo, na Praça Barão de Schneeburg, no Centro.

