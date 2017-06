Depois de todos os problemas causados pelo excesso de chuva entre final de maio e primeira quinzena de junho em toda SC, os indicativos para este finalzinho de mês são de tempo mais estável, com predomínio maior de sol, no geral, com baixos acumulados de precipitação. Segundo Laura Rodrigues, meteorologista da Epagri/Ciram, somente a faixa litorânea e as localidades que ficam próximos do litoral, que inclui Brusque, poderão ter um pouco mais de umidade, por causa da influência do vento que sopra do mar. Laura nos acrescenta ainda que entre hoje, quinta,22, e domingo,25, permanece a condição maior do tempo seco no Vale do Itajaí, Norte do Estado e Grande Florianópolis, com possibilidade de chuva fraca e isolada no início e final do dia. Temperaturas em elevação.

TENDÊNCIA de 27 de junho a 06 de julho de 2017

O tempo permanece muito seco com presença de sol em todas as regiões, na maior parte desses dias. Indicativo de passagem de um sistema de chuvas pelo litoral do Sul do Brasil no final de junho, mas sem acumulados significativos para Brusque e região. A temperatura declina bruscamente na primeira semana de julho em todo o estado, finaliza Laura Rodrigues.

Dados do tempo em Brusque e região nesta quinta-feira

A umidade vinda do oceano comandou as condições do tempo nesta quinta-feira em nosso município. Tivemos o predomínio da nuvens, poucas aberturas, presença de garoa ocasional observado em pontos isolados de nossa região com temperaturas um pouco mais elevadas hoje se comparado com os últimos dias, máximas na casa dos 20ºC.

Abaixo trago os valores de temperaturas extremas desta quinta-feira em Brusque e Guabiruba, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: