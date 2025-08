Com o empate em 0 a 0 com o Itabaiana nesta segunda-feira, 4, o Brusque chega a 20 jogos disputados no Augusto Bauer desde a reforma do estádio, em 2024, e tem 48,33% de aproveitamento dos pontos disputados. São oito vitórias, cinco empates e sete derrotas. O quadricolor vive sequência de quatro partidas sem vencer em casa, com poucos gols marcados.

Desde o retorno ao Gigantinho, o Brusque marcou 16 gols (média de 0,8). Por outro lado, os adversários também sentem dificuldades de marcar: o quadricolor teve a defesa vazada apenas 14 vezes nos 20 jogos (média de 0,7).

Destes 16 gols, quatro foram marcados por meio de chutes de fora da área; três de cabeceio após cobrança de escanteio; e três em finalização após cruzamentos rasteiros. Cinco vieram diretamente de bola parada (os três escanteios, além de uma falta direta e um pênalti).

Após um momento de sete jogos sem perder em casa, entre Catarinense e Brasileiro Série C, o quadricolor começou a perder força. Foi derrotado pelo ABC e venceu o São Bernardo sob grande sufoco, antes de chegar à sequência de quatro partidas sem vitória.

Na Série C, o Brusque marcou apenas quatro gols em oito jogos no Augusto Bauer: dois de cabeça, após escanteios, nas vitórias por 1 a 0 sobre Guarani e Ypiranga; um em chute de fora da área, de Diego Mathias, no 1 a 0 sobre o São Bernardo; e um gol contra de Rayan, do Retrô, na derrota por 2 a 1 diante da equipe pernambucana. Por outro lado, teve a defesa vazada cinco vezes.

Dos 22 pontos que mantêm a equipe na sexta posição da Série C, metade foi obtida em casa, e metade, fora. Dos 15 gols marcados na competição, 11 foram nos sete jogos como visitante, diante de Ponte Preta (4), Botafogo-PB (3), Maringá (2), Floresta (1) e Confiança (1).

O gramado sintético tem sido citado pela equipe como um fator que dificulta o desempenho.

“Ele [gramado] não favorece tanto a equipe que precisa jogar, propor o jogo. Então, a gente precisa se adaptar, não adianta a gente aqui ficar reclamando do gramado. A gente precisa se adaptar. Temos tentado treinar mais vezes aqui, vamos fazer isso, e a gente precisa encontrar alternativas. Nem que seja uma mudança também de sistema tático, de características de atleta, para que a gente possa fazer o jogo aqui acontecer a nosso favor”, comentou o técnico Bernardo Franco na coletiva de imprensa após o 0 a 0 com o Itabaiana.

Brusque no Augusto Bauer pós-reforma

20 jogos

8 vitórias

5 empates

7 derrotas

16 gols marcados

14 gols sofridos

48,33% de aproveitamento

Brusque no Augusto Bauer em 2025

15 jogos

6 vitórias

5 empates

4 derrotas

12 gols marcados

9 gols sofridos

51,11% de aproveitamento

Brusque no Augusto Bauer na Série C 2025

8 jogos

3 vitórias

2 empates

3 derrotas

4 gols marcados

5 gols sofridos

45,83% de aproveitamento

Carlos Renaux

O Carlos Renaux só voltou a jogar no Augusto Bauer em 2025, porque sua temporada de 2024 terminou antes do fim da reforma. Disputou apenas quatro partidas no Gigantinho, todas pela Série B estadual. Ainda não perdeu, nem sofreu gols, mas balançou as redes apenas duas vezes, repetindo a tendência dos jogos de poucos gols do Brusque.

As quatro partidas do Renaux no Augusto Bauer foram disputadas sob o comando do técnico Luis Carlos Cruz, demitido ao fim da oitava rodada da Série B estadual.

“Você tem que molhar o gramado para trabalhar e jogar. Quanto mais molhado, melhor, ele fica mais macio. Senão, ele fica duro, e aí muda o tempo da bola. E, também, é só minha opinião: o campo é muito usado. Nós usamos, a base usa, ele é alugado, tem futebol amador, pelada. Então, ele é muito usado. Talvez o tempo de vida do gramado fique mais curto pelo desgaste. Mas é opinião. É necessário um estudo, um especialista”, comentou o treinador em entrevista.

Carlos Renaux no Augusto Bauer em 2025

4 jogos

2 vitórias

2 empates

2 gols marcados

0 gols sofridos

66,67% de aproveitamento

Barra

O primeiro jogo profissional do Augusto Bauer pós-reforma foi do Barra. Enquanto esperava pela inauguração de seu próprio estádio, o Pescador foi mandante duas vezes no Gigantinho de grama sintética, pela Copa SC. Perdeu por 2 a 0 para o Concórdia e por 2 a 1 para a Chapecoense, de virada.

Jogos profissionais no Augusto Bauer pós-reforma

26 partidas

10 vitórias do mandante

7 empates

9 vitórias do visitante

19 gols do mandante

18 gols do visitante

