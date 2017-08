PP de Brusque estuda fazer parte da base aliada do governo Jonas Paegle

PP no governo

O Partido Progressista de Brusque, sob a batuta do vereador Jean Pirola, está ensaiando o embarque definitivo no governo Jonas Paegle (PSB). O problema é que ainda há entraves para que isso aconteça. O governo, para incluir oficialmente o PP em sua base aliada, quer o voto dos dois vereadores do partido. Há um impasse neste ponto, pois, pelo que se apurou, a vereadora Ana Helena Boos não aceita, de jeito nenhum, vincular o seu voto, subordinando-se à vontade do governo.

Regulamentação

O prefeito Jonas Paegle publicou ontem decreto no qual regulamenta a lei nº 3.849, de 16 de março de 2015, que trata da obrigatoriedade dos hospitais públicos e privados notificarem ocorrências de uso de bebida alcoólica e droga por crianças e adolescentes. Recentemente, o tema foi alvo de recente reportagem de O Município, na série Fiscais da Lei, a qual informou que, dois anos após sua aprovação, o poder público ainda não havia estabelecido quem fiscalizaria a aplicação da lei, tampouco as penalidades. A incumbência caberá à Secretaria de Saúde, e quem descumprir a lei pagará multa de 245 unidades fiscais do município.

Divisão da presidência

O deputado federal Esperidião Amin e o estadual Sílvio Dreveck fizeram um acordo para dividir a presidência do PP. Até então adversários, ambos escolheram esta opção para evitar atrito entre correligionários. Amin deve ficar na presidência até o começo de 2018, quando renunciaria para o vice, Dreveck, assumir o cargo.

Encontro em Blumenau

O vice-prefeito Ari Vequi e o presidente da Câmara de Brusque, Jean Pirola, participaram ontem de encontro de lideranças política e empresariais da região do Vale do Itajaí, em Blumenau, a convite do presidente da Associação Empresarial de Brusque, Halisson Habitzreuter. A reunião, intitulada “Voz Única – Pleitos da Região do Vale do Itajaí”, teve a presença de deputados e senadores.

Nene em Brasília

O prefeito de Botuverá, José Luiz Colombi, o Nene, que também é presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (Ammvi), esteve na semana passada em Brasília, onde participou de diversas reuniões. Na agenda do prefeito esteve a visita ao Ministério das Cidades, onde buscou informações sobre o “Avançar Cidades Mobilidade Urbana”, programa que permite o financiamento de projetos de infraestrutura, como pavimentação, ciclovias, iluminação pública e redes de água e esgoto. O financiamento oferece quatro anos de carência e 20 anos para o pagamento.

Recursos para Educação

No Ministério da Educação, Nene foi em busca de recursos para uma creche e escola que estão sendo construídas em Pedras Grandes, em Botuverá. Ele reivindica mobiliário para as estruturas, além de uma quadra de esportes. O prefeito também esteve com representantes da Caixa, solicitando a permanência das gerências de articulação com o governo – responsáveis pelo repasse de recursos para as prefeituras. A Caixa estudava fechar estas gerências e, agora, por meio da solicitação dos prefeitos, fará um novo planejamento de programação nesta área.

BR-470

A agenda de Nene também incluiu encontro com os senadores Dário Berger e Dalírio Beber, o deputado estadual Rogério Mendonça, o Peninha, e do deputado federal João Paulo Kleinubing, para solicitar apoio em busca da garantia de recursos para a duplicação da BR-470. “Foram audiências muito positivas, que trazem novas perspectivas tanto para Botuverá como para as cidades da Ammvi”, avalia.

Inquéritos pelo estado

Representações feitas pela 3ª Promotoria de Justiça de Brusque geraram a abertura de inquéritos em outras cidades catarinenses. Nesta semana, a Promotoria de Justiça Única de Canoinhas instaurou procedimento para verificar possível direcionamento de licitação nos municípios de Bela Vista do Toldo e Três Barras, em que foi vencedora a empresa Pública Consultoria e Desenvolvimento Profissional, investigada por suspeitas semelhantes em Brusque.

Em Gaspar

Também nesta semana, a 2ª Promotoria de Justiça de Gaspar instaurou inquérito para verificar suposta ocorrência de ato de improbidade administrativa, que tenha causado dano ao erário, por causa de suspeitas de manipulação de um processo licitatório. O procedimento foi aberto porque contou com a participação de um empresário que está sendo processado em Brusque pela prática dos mesmos crimes.

Na estrada

Ex-primeira dama do estado, a brusquense Ivete Appel da Silveira, tem aparecido com frequência em eventos do PMDB estadual, sobretudo ao lado do deputado federal Mauro Mariani, pré-candidato do partido ao governo estadual. Ivete, que sempre esteve envolvida direta e indiretamente na política, passou a vida acompanhando o ex-governador Luiz Henrique da Silveira. No registro, evento do PMDB de Joinville.