PP de Brusque quer lançar candidato em 2026, mas aguarda duas definições para tomar rumos; conheça planos

O diretório municipal do PP de Brusque tem o objetivo de lançar um candidato a deputado que represente a cidade nas eleições de 2026. No entanto, a discussão sobre a candidatura passa por dois fatores: a futura federação PP-União e o diálogo com a base do governo do prefeito André Vechi (PL).

O presidente do PP no município, Eduardo Hoffmann, entende que é necessário aguardar a formação da federação e as tratativas com os partidos da base antes de tomar os rumos. Por outro lado, avalia que os progressistas podem ser privilegiados na composição da chapa governista nas eleições de 2026, já que PL e Republicanos chefiam a prefeitura e a Mesa Diretora da Câmara, respectivamente.

“Conversei com o secretário estadual do PP. A nossa região de Blumenau terá candidatos a deputado estadual e federal, e o PP de Brusque se colocou à disposição para indicar um nome. Porém, temos que ter uma definição com o prefeito. Devemos iniciar as tratativas após o retorno dele da Alemanha”, afirma.

Eduardo cita que os vereadores progressistas André Rezini e Jean Pirola são os nomes cotados pela sigla quando o assunto é eleições de 2026. O presidente do PP de Brusque minimiza o fato de o União Brasil, partido que formará a federação com o PP, não integrar a base do governo Vechi e Deco.

“O vereador Alessandro Simas, do União, já vem apoiando o governo municipal. O Simas já foi do PP e agora retorna com a federação ‘União Progressista’. Nossa federação contará com a segunda maior bancada da Câmara de Brusque, com três vereadores”, valoriza.

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: