PP e MDB analisam nomes para eventual nova eleição em Botuverá se prefeito for cassado

O julgamento que pode cassar o mandato do prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), ainda não ocorreu. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) volta a analisar o caso na sexta-feira, 5. No entanto, nos bastidores, o PP e o MDB avaliam nomes que poderiam concorrer em uma eventual nova eleição caso Victor tenha o mandato interrompido.

No PP, a eventual chapa está consolidada: Victor Wietcowsky e Kaioran Paloschi. A leitura dos bastidores é que, mesmo que cassados, o prefeito e o vice não ficarão inelegíveis, e poderiam disputar uma nova eleição. De acordo com uma fonte progressista, praticamente não há discussão quanto aos nomes.

Já no MDB, o ex-prefeito Nene Colombi, que foi adversário de Victor nas eleições de 2024, não será o nome da sigla na possível disputa. Diversos políticos filiados ao partido estão entre os eventuais postulantes ao Executivo.

O ex-vereador Vinicius Pedrini é um dos nomes. O perfil agrada o partido, conforme relatam fontes emedebistas. O presidente da sigla no município, Frank Onório Comandolli, e o ex-chefe de gabinete Lucas Tachini também estão no páreo.

Vereadores do MDB, como Odirlei Bissoni e Maiara Colombi, não estão descartados, caso queiram entrar na disputa. Apesar de Vinicius Pedrini possuir certa “vantagem”, conforme relatam as fontes do partido, a condução da escolha da eventual chapa deve ser levada por meio do diálogo, sem imposição.

Hoje, o vereador Kaiky Foster ainda não atingiu a idade mínima para concorrer à prefeitura. Ele vai completar a idade 21 anos em janeiro de 2026. No entanto, ele é visto como um nome em ascensão no partido para ser candidato a vice-prefeito no futuro.

Caso Victor e Kaioran tenham os mandatos cassados, o vereador Odirlei Bissoni, que é o presidente da Câmara, deve assumir como prefeito interino até a realização de uma nova eleição. O julgamento do prefeito e do vice ocorre em plenário virtual, entre 5 e 11 de setembro.

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

