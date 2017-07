PP tira Amin da CCJ após deputado declarar que votaria contra Temer

Lula condenado

Finalmente, surge a primeira condenação para o homem “mais honesto” do Brasil. Mas fica a pergunta que não quer calar: quando o corrupto Luiz Inácio Lula da Silva irá mesmo para a cadeia?

Sacado

O Partido Progressista (PP) tirou ontem da Comissão de Constituição e Justiça o deputado Esperidião Amin, que declaradamente votaria contra Temer para que seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva. Foi a 1º troca que a base aliada fez entre os titulares da CCJ. Vergonhoso.

Segregação?

Um grupo de professores da UFSC atingiu o que queria: notoriedade nacional no papel de vítima de “segregação racial” e “discriminação” por pedir e ter sido negada verba pública de R$ 15 mil para promover um encontro de pesquisadores negros em Florianópolis, que começou segunda-feira e termina hoje.

Momentos

O Senado teve dois momentos importantes anteontem: o Sucupira, com três histéricas senadoras tomando a mesa, inclusive a catarinense Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), numa agressão sem limites ao Parlamento, que mereceria punição exemplar, e o momento modernidade, em seguida, com a aprovação da mais que necessária reforma trabalhista.

Modelo

Voz do governador na Assembleia Legislativa, o deputado Gelson Merisio (PSD) foi ao plenário, em um raro momento em que pediu a palavra durante a sessão, para marcar posição pela extinção das 35 agências de desenvolvimento regional (ADRs) e pelo fortalecimento das 21 associações de municípios. Diz que os R$ 250 milhões só de manutenção daquelas instâncias da administração responderiam muito melhor aos anseios da sociedade transformando-se em contratações de policiais, médicos e enfermeiros, por exemplo.

A conta

O Ministério Público Federal em Florianópolis ajuizou ação civil pública contra o Instituto Federal de SC de Florianópolis para que ofereça cursos superiores de tecnologia no período noturno, igualmente aos ofertados durante o dia, no campus da parte continental da cidade. Perguntar não ofende: é o MPF quem vai prover os recursos para atender sua vontade? Isso é demagogia, com todo respeito.

Contradição 1

O governo estadual, que tanto quer acabar com o feirão popular de hortifrutigranjeiros Direto do Campo, está doando um terreno na nobre vizinhança, na avenida Beira Mar Norte, em Florianópolis, para o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) construir sua sede. Um palácio de vidro e cristal, certamente. O projeto do Executivo está na Assembleia Legislativa.

Contradição 2

A propósito, ao lado fica a Casa da Agronômica, residência oficial dos governadores de Estado, assim rebaixada por Luiz Henrique da Silveira, já que era denominada Palácio da Agronômica, desde sua construção pelo governador Irineu Bornhausen, em 1955. O nome atual parece nome de restaurante e, pelas suas cores, italiano.

Redenção

Para não repetir o histórico vexame do ano passado, quando a tradicional competição, em Tubarão, não foi realizada por pura desorganização, o secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan, e o presidente da Fesporte, Erivaldo Nunes Caetano Júnior, agendaram para dia 27 deste mês, às 19h30, em Lages, o lançamento da edição deste ano dos Jogos Abertos de SC (Jasc).

Desafio

A festa dos moradores da praia da Guarda do Embaú, em Palhoça, por receber certificação internacional que a credencia como uma reserva mundial do surfe deveria ensejar um desafio, que sempre se esquece: manter a certificação. Em maio passado, a praia de Palmas, em Governador Celso Ramos, também na Grande Florianópolis, perdeu a Bandeira Azul, certificação ambiental internacional para praias e marinas. O motivo foi a qualidade da água fora dos padrões exigidos.

Trabalho

A Justiça do Trabalho de SC consolidou o entendimento de que os trabalhadores de minimercados e supermercados de todo o Estado só poderão atuar nos feriados quando houver previsão em convenção coletiva, a exemplo do que já acontece no comércio. A autorização também deverá observar a legislação local de cada município.

DETALHES

A Secretaria de Educação de Joinville vai oferecer, no segundo semestre deste ano, cursos de Iniciação à Robótica em centros de educação profissional. O objetivo é incentivar alunos da rede pública a serem agente de mudança no cenário de avanço na tecnologia digital.

Atenção corruptos: projeto no Senado estabelece julgamento pelo tribunal do júri dos crimes de corrupção de maior monta. Atualmente, apenas crimes contra a vida, como assassinatos, são julgados dessa forma.