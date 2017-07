PPT prende traficante com 25 pedras de crack em uma boca no Steffen

Cleiton Pereira Nunes, 24 anos, foi preso por volta das 20h desta terça-feira, 18, na rua SF 006, bairro Steffen, acusado de tráfico de drogas. Policiais do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) faziam rondas na rua conhecida como bagueira, em frente a uma residência sem número, onde já é conhecida como boca de tráfico há muitos anos.

Nunes foi avistado em atitude suspeita e fizeram a abordagem, localizando próximo do suspeito uma caixa de fósforos com 25 pedras de crack. Em seguida foi abordada uma motocicleta com dois usuários que informaram que iriam comprar droga de Nunes.

A negociação já havia sido iniciada através de conversas localizadas nos telefones celulares dos envolvidos. A motocicleta estava sendo conduzida por uma pessoa sem habilitação, por isso ela foi apreendida e encaminhada para o pátio. O traficante tentou alegar que a droga seria para uso próprio, mas não convenceu.

O delegado plantonista Leandro Sales decidiu autuar Nunes pelo crime de tráfico de drogas e posteriormente ele será encaminhado para a Unidade Prisional Avançada de Brusque (UPA). Os dois usuários foram ouvidos e liberados em seguida.