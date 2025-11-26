Praça no bairro Azambuja “carece de manutenção e zeladoria”, diz morador

Um morador de Brusque, leitor de O Município, fez críticas à falta de manutenção na praça Monsenhor Guilherme Kleine, em frente ao Santuário de Azambuja.

Imagens enviadas à reportagem na segunda-feira, 24, mostram que no local há danos nas calçadas. Na opinião do leitor, o local “carece de zeladoria”, além da falta de manutenção das calçadas.

Resposta da prefeitura

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Ivan Bruns Filho, confirma que os cuidados da praça são de responsabilidade da pasta. Ele disse à reportagem que solicitaria às equipes da secretaria que realizassem reparos no local.

