As praças centrais de Brusque se transformaram em verdadeiros pontos de encontro para famílias, crianças e visitantes neste sábado, 5, aproveitando o tempo firme e as condições climáticas típicas do inverno.

Dois eventos se destacam na programação deste sábado na cidade.

O primeiro é o Sábado Fácil, realizado na Praça Barão de Schneeburg, sob a organização da Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL), com atrações voltadas ao comércio, lazer e serviços para a comunidade.

Já o segundo é o Temperô na Praça, promovido pelo Núcleo de Gastronomia da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), que toma conta da Praça Sesquicentenário com uma ampla variedade de sabores e experiências gastronômicas.

Brusque no Sábado Fácil

Durante o decorrer do dia, o Sábado Fácil segue então trazendo um clima de festa junina ao coração da cidade de Brusque.

Com o tema de arraiá, o evento oferece diversas delícias tradicionais, como pipoca, quentão, cachorro-quente, pinhão e outras iguarias típicas.

Crianças se divertem com atividades recreativas, incluindo cama-elástica e trenzinho, enquanto os adultos têm à disposição serviços gratuitos voltados à saúde, como teste de acuidade visual e reparo de óculos.

A programação, pois, também inclui apresentações culturais de música e dança, além de uma feira de artesanato com produtos locais.

O comércio local funciona com horário estendido até 17h, promovendo ainda mais movimento e integração com a comunidade.

Brusque no Temperô na Praça

Já na Praça Sesquicentenário, o Temperô na Praça iniciou oficialmente às 18h30 da sexta-feira, 4, e se estende ao fim de semana, reunindo uma ampla variedade de sabores.

Ao todo, 11 restaurantes integram o evento, que conta ainda com cinco cervejarias, bar de drinks, vinhos, opções gastronômicas e até mesmo uma feirinha de adoção de animais, organizada pela ONG Vidaa.

A proposta é oferecer uma experiência completa para toda a família, em um ambiente descontraído, com música de qualidade, aromas convidativos e momentos de convivência ao ar livre.

Outras atrações

Além dessas duas programações em destaque, também ocorre neste fim de semana a tradicional Feira de Artesanato, no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o Pavilhão da Fenarreco, reunindo expositores de toda a região.

Embora não esteja retratada em imagens nesta edição, a feira representa mais uma excelente opção para quem deseja aproveitar o sábado em Brusque.

Brusque vista neste sábado

