Prazo para entrega da nova rotatória do pavilhão da Fenarreco é adiado em Brusque

A obra de construção da rotatória alongada na rodovia Antônio Heil, próxima ao pavilhão da Fenarreco, em Brusque, deverá ser entregue nos próximos 20 dias, ultrapassando o prazo inicial, que previa a conclusão até o fim de fevereiro. A informação foi confirmada ao jornal O Município pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura Estratégica (SIE), Deco Batisti.

O cronograma inicial previa a entrega até o final de fevereiro, mas as fortes chuvas recentes atrasaram os serviços e danificaram uma base da estrutura, que precisou ser refeita.

Além disso, a empresa responsável ainda precisa realizar a topografia para conferir a pista, tarefa que deve ser executada em breve.

“Eles também receberão o material elétrico nesta sexta-feira, 7, para instalar a luminária no centro da gota, ali na rótula. Após a instalação da iluminação, os canteiros serão finalizados, concluindo a obra. No mais, está tudo dentro do previsto”, afirmou Batisti.

A construção da rotatória visa melhorar o acesso à ponte Andréa Volkmann, conhecida como ponte do Centro, além de aumentar a segurança e a fluidez do trânsito na região.

Acesso à ponte

Há alguns meses, houve uma mudança no acesso à ponte Andréa Volkmann. Os motoristas que trafegam pelo bairro Mont Serrat e desejam acessar a ponte não podem mais utilizar o viaduto na região do Parque das Esculturas para entrar na estrutura. É necessário seguir pela pista da direita e contornar o viaduto por baixo.

Uma barreira foi instalada para impedir o acesso à ponte pelo viaduto. Com a alteração, quem desce pelo Mont Serrat e contorna o viaduto tem prioridade para acessar a ponte. Uma nova sinalização foi implantada para orientar os condutores.

Revitalização da rodovia Antônio Heil

A revitalização da rodovia Antônio Heil, no trecho entre a ponte da Uvel e a praça Vicente Só, é uma obra realizada pela Prefeitura de Brusque com recursos do governo de Santa Catarina. Até o momento, o estado repassou R$ 11 milhões dos R$ 22 milhões previstos, enquanto a prefeitura investirá R$ 1 milhão como contrapartida.

O projeto prevê o recapeamento completo da via e, futuramente, a inclusão de uma terceira faixa no trecho que passa pelo Mont Serrat. Além da recuperação asfáltica, está prevista a duplicação da rodovia.

A obra teve início com recursos do antigo programa Plano 1000, que foi adaptado após a troca de gestão no governo estadual. Apesar do encerramento do programa, o governo manteve o compromisso de financiar a revitalização, que está sendo executada por etapas.

Entre 2022 e 2023, foram construídas as rotatórias da Uvel e da Marazul Malhas. Já a rotatória da Aradefe foi removida para facilitar o acesso aos bairros Santa Terezinha e Limeira. Essas intervenções fazem parte do projeto de modernização da rodovia, que busca melhorar a mobilidade e a segurança no trecho.

