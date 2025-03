Prazo para quitar IPTU com 20% de desconto em Brusque termina nesta segunda

O prazo para quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto termina nesta segunda-feira, 10. Quem efetuar o pagamento à vista até esta data recebe 15% de abatimento, e ainda pode somar mais 5% se não tiver débitos vencidos no ano anterior.

“É o chamado desconto de bom pagador”, explica o diretor-geral da Secretaria de Fazenda, Felipe Fabiani. “Aproveite o desconto efetuando o pagamento à vista e contribua para o desenvolvimento de Brusque”, convida.

As guias podem ser retiradas no portal de autoatendimento, solicitadas via WhatsApp no telefone (47) 3251-1813 ou ainda via DDA bancário.

Felipe lembra também que os contribuintes com e-mail cadastrado no município receberam os boletos de forma eletrônica.

“Quem não recebeu esse ano, mas gostaria de receber no próximo, pode solicitar a atualização cadastral pelo WhatsApp e ter o boleto enviado diretamente por e-mail no ano que vem”.

