Pré-candidato a deputado estadual, Danilo Visconti confirma filiação ao PL

O ex-procurador-geral do município Danilo Visconti confirmou filiação ao PL nesta quinta-feira, 20. Ele é pré-candidato a deputado estadual nas eleições de 2026, mas ainda não há martelo quanto ao partido que concorrerá. A filiação é confirmada quatro meses após o ex-procurador-geral assinar ficha do partido ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Danilo apoia a polêmica candidatura de Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho de Jair Bolsonaro (PL), ao Senado por Santa Catarina. Defende também o governo de Jorginho Mello (PL). No entanto, é contra a gestão do prefeito de Brusque, André Vechi (PL).

Uma possível aproximação entre Danilo e o chefe do Executivo municipal ruiu após o PL municipal, cujo Vechi é presidente, não aceitar bem a filiação “de cima para baixo” de Danilo. Sem contato com o diretório municipal do partido, Danilo assinou ficha de filiação em ato com Michelle Bolsonaro, em Brasília, viabilizado pelo ex-presidenciável Padre Kelmon (PL).

Desde então, o ex-procurador vem adotando uma postura crítica à gestão municipal, mas favorável ao PL estadual e nacional. Ele foi candidato a prefeito de Brusque nas eleições de 2024, pleito em que Vechi foi reeleito. Mesmo após assinar ficha de filiação ao partido do prefeito, não baixou o tom das críticas à administração municipal.

Nesta sexta-feira, 21, em contato com a coluna Página 3, de O Município, Danilo disse que tem pretensão de concorrer ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2026. Ele também se autodefine como um “soldado do PL”, conforme relatou à coluna.

