Pré-candidato a prefeito de Brusque, ex-procurador-geral deixa PSD e se afasta de Ciro Roza

Danilo Visconti, ex-procurador-geral do município, vai se desfiliar do PSD na manhã desta quinta-feira, 14. O ato de deixar o partido faz com que Danilo se afaste do ex-prefeito Ciro Roza (PSD). Os dois mantiveram uma relação próxima por anos. Assim como Ciro, o ex-procurador é pré-candidato a prefeito de Brusque nas eleições de outubro. Ele atua agora na formação de um novo grupo político para a disputa.

Ainda não se sabe o partido que Danilo vai se filiar. O Município apurou que o ex-procurador conversa com três siglas para formação do novo grupo. Com a movimentação, Brusque passa a ter três pré-candidatos de diferentes grupos políticos. O prefeito André Vechi (PL) vai à reeleição com o vice-prefeito André Batisti, o Deco (PL). Danilo Visconti e Ciro Roza são os outros dois pré-candidatos.

A saída de Danilo do PSD chama a atenção. Ele exercia até então a função de vice-presidente da sigla em Brusque. Na segunda-feira, 11, Danilo chegou a participar do ato de filiação da vereadora e pré-candidata a prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, que trocou o PSDB pelo PSD em um grande evento com lideranças pessedistas. A informação de que ele sairia do partido começou a circular nesta quarta-feira, 13, dois dias após o ato do PSD que participou no litoral.

