Pré-candidatura de ex-procurador de Brusque causa incômodo no PL e gera ligação a Padre Kelmon

O anúncio de Padre Kelmon (PL), ex-candidato à Presidência, sobre a possibilidade de o ex-procurador-geral Danilo Visconti ser candidato a deputado federal pelo PL em Brusque gerou incômodo entre membros do partido.

A declaração de Kelmon foi dada em entrevista à Rádio Cidade, em 30 de junho. No mesmo dia, em comunicado, o PL de Brusque negou contato por parte de Danilo para se filiar à sigla.

A nota é assinada pelo presidente municipal do PL e prefeito de Brusque, André Vechi, que ficou incomodado com o anúncio de Padre Kelmon.

O ex-procurador, que concorreu à prefeitura em 2024, está sem partido desde quando deixou o Democracia Cristã e se aproximou de Padre Kelmon. Danilo vem ganhando adeptos nas redes sociais, e já ultrapassa 50 mil seguidores no Instagram.

Ele é vice-presidente estadual do Foro do Brasil, movimento conservador antagonista ao Foro de São Paulo, capitaneado por Padre Kelmon. Em Brusque, exerce o cargo de oficial substituto do Registro de Imóveis e foi procurador-geral no governo do ex-prefeito Roberto Prudêncio.

Ligação para Kelmon

O Município apurou que, após o anúncio de Kelmon à rádio, o prefeito André Vechi entrou em contato com o diretório estadual da sigla, que disse que também não foi informado sobre a pré-candidatura de Danilo à Câmara dos Deputados pelo PL.

A fala de Kelmon não agradou o PL estadual, que ligou para o ex-candidato à Presidência. Uma fonte afirma que ele pediu desculpas ao dirigente da sigla e passou a tratar a possível candidatura de Danilo como algo a ser construído.

