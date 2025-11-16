“Pré-candidatura do Paulo Eccel é 100% focada na disputa de deputado estadual”, diz presidente do PT de Brusque
O presidente do PT de Brusque, Rodolfo Beuting, afirma que a pré-candidatura de Paulo Eccel nas eleições de 2026 é focada no cargo de deputado estadual. A declaração ocorre após rumores de que o ex-prefeito de Brusque poderia ser candidato a governador de Santa Catarina.
“Não houve qualquer contato oficial, mesmo sondagem, sobre a candidatura do Paulo Eccel a governador. A pré-candidatura do Paulo é 100% focada na disputa de deputado estadual”, garante.
Por outro lado, uma fonte do PT disse à coluna Página 3, de O Município, que Paulo poderia concorrer a governador caso o presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, dispute o Senado. O deputado estadual e presidente do PT-SC, Fabiano da Luz, também é cogitado como possível candidato à Casa d’Agronômica.
Segundo Rodolfo, “muito embora existam rumores, em nenhum momento isso [de candidatura a governador] chegou ao Paulo”.
Em setembro, Paulo, que hoje é superintendente do Ministério do Trabalho em SC, foi incluído em pesquisa para governador.
O cenário 2 do levantamento da Neokemp/Gazeta do Povo colocou o ex-prefeito de Brusque com 5,9% de intenção de voto, na frente do ex-senador Paulo Bauer (PSB) e do deputado estadual Marcos Vieira (PSDB) e atrás do governador Jorginho Mello (PL), do prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD), e do vereador de Florianópolis Afrânio Boppré (Psol).