“Precisamos de você”: família segue na busca por homem que desapareceu após cair de jet ski no Caixa D’Aço

John Pool Pacheco, de 35 anos, desapareceu no domingo, 4, após sair para um passeio de jet ski com um amigo. A dupla partiu da região do Caixa d’Aço, em Porto Belo, com destino a Balneário Camboriú, quando caiu da embarcação e não conseguiu retornar.

O amigo de John foi localizado com vida por volta das 23h do mesmo dia, flutuando próximo à Praia do Estaleirinho, a cerca de 400 metros da costa.

Desde a noite de domingo, equipes de socorro realizam buscas intensas com o auxílio de dois helicópteros, duas embarcações de resgate e dois drones com câmeras térmicas, além de efetivo militar que percorre trilhas, costões e áreas da região costeira entre Itapema e Balneário Camboriú.

John é casado, pai de três filhos pequenos e empresário em Balneário Camboriú. Nas redes sociais, a esposa, amigos e familiares seguem pedindo ajuda para localizar o homem. “Precisamos de você, meu amor. Orem pela nossa família”, escreveu a esposa em uma publicação.

Amigos próximos do casal também têm utilizado os próprios drones, binóculos e conhecimento da área para auxiliar nas buscas. Até a manhã desta terça-feira, 6, John ainda não havia sido localizado.

