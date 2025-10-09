Preço da cesta básica cai pelo segundo mês consecutivo em Brusque, aponta pesquisa
Município ocupa a 15ª posição entre as 27 cidades pesquisadas
Município ocupa a 15ª posição entre as 27 cidades pesquisadas
O custo da cesta básica em Brusque apresentou leve queda de 0,15% em setembro de 2025, passando a custar R$ 674,11, conforme levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
A pesquisa é realizada por meio de uma parceria entre o Fórum de Entidades Sindicais de Trabalhadores de Brusque e Região, o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Brusque (Sintrafite) e o Dieese, sendo Brusque a única cidade fora das capitais brasileiras onde o estudo é aplicado mensalmente.
Na comparação com setembro de 2024, o custo da cesta acumula alta de 7,75%. No acumulado de 2025, o aumento é de 2,44%. Brusque ocupa a 15ª posição entre as 27 cidades pesquisadas pelo DIEESE e pela Conab.
Em setembro, o trabalhador remunerado pelo salário mínimo de R$ 1.518,00 precisou trabalhar 97 horas e 42 minutos para adquirir os produtos da cesta básica. No mês anterior, o tempo necessário era de 97 horas e 51 minutos. Considerando o salário mínimo líquido, após o desconto previdenciário de 7,5%, o trabalhador comprometeu 48,01% da renda para garantir a alimentação básica da família.
Dos 13 produtos que compõem a cesta básica em Brusque, cinco tiveram aumento de preço em setembro: banana (+12,94%), óleo de soja (+5,14%), pão francês (+3,41%), carne bovina de primeira (+1,59%) e açúcar (+1,15%). Já oito itens ficaram mais baratos: tomate (-12,76%), batata (-11,65%), leite (-4,00%), feijão (-3,29%), manteiga (-1,55%), arroz (-1,38%), farinha de trigo (-1,01%) e café (-0,10%).
A variação reflete o comportamento dos preços no varejo local, com quedas puxadas principalmente por produtos de origem agrícola, como tomate e batata, e aumento em itens industrializados e de maior valor agregado, como pão e óleo de soja.
Entre as 27 capitais pesquisadas, São Paulo registrou a cesta mais cara do país (R$ 842,26), seguida por Porto Alegre (R$ 811,44) e Florianópolis (R$ 811,07). Brusque, com R$ 674,11, manteve-se abaixo da média nacional. Já Aracaju apresentou o menor valor (R$ 552,65).
O levantamento integra a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, conduzida mensalmente pelo Dieese e pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O estudo fornece subsídios para a formulação de políticas públicas e monitora o poder de compra dos trabalhadores brasileiros.
Tabela – Cesta básica de Brusque (setembro de 2025)
|Produto
|Quantidade
|Variação mensal (%)
|Gasto (R$)
|Carne bovina
|6 kg
|+1,59
|279,90
|Leite
|7,5 L
|-4,00
|34,20
|Feijão
|4,5 kg
|-3,29
|21,15
|Arroz
|3 kg
|-1,38
|15,06
|Farinha de trigo
|1,5 kg
|-1,01
|5,90
|Batata
|6 kg
|-11,65
|18,66
|Tomate
|9 kg
|-12,76
|57,24
|Pão francês
|6 kg
|+3,41
|100,08
|Café em pó
|0,6 kg
|-0,10
|37,09
|Banana
|7,5 dz
|+12,94
|40,58
|Açúcar
|3 kg
|+1,15
|13,17
|Óleo de soja
|1,08 L
|+5,14
|9,08
|Manteiga
|0,75 kg
|-1,55
|42,00
Fonte: DIEESE / Conab – Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, setembro de 2025.
Leia também:
1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (06 a 08/10)
2. Homem é preso em Balneário Camboriú suspeito de matar outro após briga em ponto de tráfico de drogas
3. Primavera transforma quintal em atração a céu aberto em Guabiruba
4. Empresas de Nova Trento, pertencentes à mesma família, são citadas em investigação por contratos sem licitação em Porto Belo
5. Gaeco cumpre mandados em Brusque em operação que investiga crimes sexuais infantis; entenda
Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja: