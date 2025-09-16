Preço da cesta básica em Brusque cai em agosto, aponta pesquisa

Em agosto, o preço da cesta básica caiu 2,43% em Brusque, chegando a R$ 675,13. Apesar da retração, o valor é 7,20% mais alto que no mesmo período de 2024. Além disso, no acumulado de janeiro a agosto, o preço ainda apresenta alta de 2,60%. Os dados são da pesquisa realizada pelo Fórum de Entidades Sindicais de Trabalhadores de Brusque e Região (Fórum Sindical), pelo Sindicato dos Trabalhadores Têxteis (Sintrafite) e pelo Dieese.

Em relação às capitais pesquisadas, Brusque ocupa a 17ª posição no ranking das cestas mais caras do país.

Na análise do mês, a carne segue com o maior peso na cesta básica. Mesmo sem registrar a maior variação em agosto, o produto continua sendo o que mais impacta o bolso do trabalhador: sozinho, representa 40,8% de todo o gasto mensal com alimentação, custando R$ 275,52 para a quantidade prevista na cesta.

Ao lado da carne, outros produtos também pressionaram o orçamento em agosto e podem ser considerados vilões conjunturais. Entre eles estão a banana (4,13%), a batata (3,23%), o óleo de soja (2,27%), o pão (1,38%), o açúcar (0,70%) e o leite (0,21%), todos com aumento nos preços médios no período.

Já os “mocinhos” do mês foram os produtos que apresentaram as maiores quedas de preço e ajudaram a reduzir o valor da cesta. O destaque foi o tomate (-23,10%), seguido do arroz (-5,39%), do café em pó (-2,66%), do feijão (-2,02%), da manteiga (-1,32%) e da farinha de trigo (-0,25%).

Salário mínimo

Um trabalhador remunerado pelo salário mínimo de R$ 1.518,00 precisou dedicar 97 horas e 51 minutos de sua jornada mensal para adquirir a cesta básica em agosto.

Em julho, o tempo havia sido maior (100 horas e 17 minutos), enquanto em agosto de 2024, quando o salário mínimo era de R$ 1.412,00, o trabalhador precisava de 98 horas e 7 minutos.

Considerando o salário mínimo líquido, com desconto de 7,5% da Previdência Social, a cesta comprometeu 48,08% da renda em agosto de 2025.

Confira a tabela de produtos e preços:

Custo e variação da cesta básica em Brusque – agosto de 2025

Produto Quantidade Preço Médio (R$) Gasto Mensal (R$) Variação Mensal (%) % do salário mínimo líquido Peso no gasto total (%) Tempo de trabalho necessário Carne 6 Kg 45,92 275,52 0,75 19,62 40,81 39 h 56 min Leite 7,5 L 4,75 35,63 0,21 2,54 5,28 5 h 10 min Feijão 4,5 Kg 4,86 21,87 -2,02 1,56 3,24 3 h 10 min Arroz 3,0 Kg 5,09 15,27 -5,39 1,09 2,26 2 h 13 min Farinha 1,5 Kg 3,97 5,96 -0,25 0,42 0,88 0 h 52 min Batata 6,0 Kg 3,52 21,12 3,23 1,50 3,13 3 h 4 min Tomate 9,0 Kg 7,29 65,61 -23,10 4,67 9,72 9 h 31 min Pão 6,0 Kg 16,13 96,78 1,38 6,89 14,34 14 h 2 min Café 0,6 Kg 61,87 37,12 -2,66 2,64 5,50 5 h 23 min Banana 7,5 Dz 4,79 35,93 4,13 2,56 5,32 5 h 12 min Açúcar 3,0 Kg 4,34 13,02 0,70 0,93 1,93 1 h 53 min Óleo 1080 ml 7,20 8,64 2,27 0,62 1,28 1 h 15 min Manteiga 0,75 Kg 56,88 42,66 -1,32 3,04 6,32 6 h 11 min Total – – 675,13 -2,43 48,08 – 97 h 51 min

