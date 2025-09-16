Preço da cesta básica em Brusque cai em agosto, aponta pesquisa
Apesar da queda, valor é mais alto que no mesmo período de 2024
Em agosto, o preço da cesta básica caiu 2,43% em Brusque, chegando a R$ 675,13. Apesar da retração, o valor é 7,20% mais alto que no mesmo período de 2024. Além disso, no acumulado de janeiro a agosto, o preço ainda apresenta alta de 2,60%. Os dados são da pesquisa realizada pelo Fórum de Entidades Sindicais de Trabalhadores de Brusque e Região (Fórum Sindical), pelo Sindicato dos Trabalhadores Têxteis (Sintrafite) e pelo Dieese.
Em relação às capitais pesquisadas, Brusque ocupa a 17ª posição no ranking das cestas mais caras do país.
Na análise do mês, a carne segue com o maior peso na cesta básica. Mesmo sem registrar a maior variação em agosto, o produto continua sendo o que mais impacta o bolso do trabalhador: sozinho, representa 40,8% de todo o gasto mensal com alimentação, custando R$ 275,52 para a quantidade prevista na cesta.
Ao lado da carne, outros produtos também pressionaram o orçamento em agosto e podem ser considerados vilões conjunturais. Entre eles estão a banana (4,13%), a batata (3,23%), o óleo de soja (2,27%), o pão (1,38%), o açúcar (0,70%) e o leite (0,21%), todos com aumento nos preços médios no período.
Já os “mocinhos” do mês foram os produtos que apresentaram as maiores quedas de preço e ajudaram a reduzir o valor da cesta. O destaque foi o tomate (-23,10%), seguido do arroz (-5,39%), do café em pó (-2,66%), do feijão (-2,02%), da manteiga (-1,32%) e da farinha de trigo (-0,25%).
Um trabalhador remunerado pelo salário mínimo de R$ 1.518,00 precisou dedicar 97 horas e 51 minutos de sua jornada mensal para adquirir a cesta básica em agosto.
Em julho, o tempo havia sido maior (100 horas e 17 minutos), enquanto em agosto de 2024, quando o salário mínimo era de R$ 1.412,00, o trabalhador precisava de 98 horas e 7 minutos.
Considerando o salário mínimo líquido, com desconto de 7,5% da Previdência Social, a cesta comprometeu 48,08% da renda em agosto de 2025.
Custo e variação da cesta básica em Brusque – agosto de 2025
|Produto
|Quantidade
|Preço Médio (R$)
|Gasto Mensal (R$)
|Variação Mensal (%)
|% do salário mínimo líquido
|Peso no gasto total (%)
|Tempo de trabalho necessário
|Carne
|6 Kg
|45,92
|275,52
|0,75
|19,62
|40,81
|39 h 56 min
|Leite
|7,5 L
|4,75
|35,63
|0,21
|2,54
|5,28
|5 h 10 min
|Feijão
|4,5 Kg
|4,86
|21,87
|-2,02
|1,56
|3,24
|3 h 10 min
|Arroz
|3,0 Kg
|5,09
|15,27
|-5,39
|1,09
|2,26
|2 h 13 min
|Farinha
|1,5 Kg
|3,97
|5,96
|-0,25
|0,42
|0,88
|0 h 52 min
|Batata
|6,0 Kg
|3,52
|21,12
|3,23
|1,50
|3,13
|3 h 4 min
|Tomate
|9,0 Kg
|7,29
|65,61
|-23,10
|4,67
|9,72
|9 h 31 min
|Pão
|6,0 Kg
|16,13
|96,78
|1,38
|6,89
|14,34
|14 h 2 min
|Café
|0,6 Kg
|61,87
|37,12
|-2,66
|2,64
|5,50
|5 h 23 min
|Banana
|7,5 Dz
|4,79
|35,93
|4,13
|2,56
|5,32
|5 h 12 min
|Açúcar
|3,0 Kg
|4,34
|13,02
|0,70
|0,93
|1,93
|1 h 53 min
|Óleo
|1080 ml
|7,20
|8,64
|2,27
|0,62
|1,28
|1 h 15 min
|Manteiga
|0,75 Kg
|56,88
|42,66
|-1,32
|3,04
|6,32
|6 h 11 min
|Total
|–
|–
|675,13
|-2,43
|48,08
|–
|97 h 51 min
