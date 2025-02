Preço da cesta básica em Brusque caiu em janeiro; confira os valores

O preço da cesta básica em Brusque no mês de janeiro registrou uma queda de 1,56% em relação a dezembro. O valor está em R$ 647,79. Os dados são de uma pesquisa feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) com 17 capitais.

Em janeiro, o trabalhador de Brusque, remunerado pelo salário-mínimo de R$ 1.518,00, se considerarmos o salário-mínimo líquido (R$ 1.404,15), após o desconto de 7,5% da Previdência Social, precisou comprometer 46,13% da remuneração para adquirir os produtos da cesta básica, que é suficiente para alimentar um adulto durante um mês.

Entre os itens da cesta, os produtos que registraram queda de preço foram: batata

(-19,23%), pão (-11,80%), feijão (-5,78%), leite (-4,07%), farinha de trigo (-2,76%), arroz (-2,39%), carne (-1,28%), óleo (-1,06%) e açúcar (-0,22%).

Os itens que tiveram aumento foram: tomate (34,60%), café (10,91%), manteiga (1,97%) e banana (1%).

Com base na cesta mais cara, que, em janeiro, foi a de São Paulo, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser

suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação,

moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Dieese

estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário.

Confira o preço dos itens da cesta básica em Brusque:

Salário mínimo

Em janeiro de 2025, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 7.156,15, ou 4,71 vezes o mínimo de R$ 1.518,00.

Já em dezembro de 2024, quando o salário mínimo era de R$ 1.412,00, o valor necessário era de R$ 7.067,68 e correspondeu a 5,01 vezes o piso mínimo. Já em janeiro de 2024, deveria ter ficado em R$ 6.723,41 ou 4,76 vezes o valor vigente.

O tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica em Brusque passou de 102 horas e 32 minutos em dezembro de 2024 para 100 horas e 56 minutos em

janeiro de 2025.

Leia também:

1. Confira lista de contribuintes que não precisam pagar IPTU em Brusque em 2025

2. “Uma pessoa extraordinária”: filha do médico Emílio Niebuhr conta dedicação do pai à medicina, família e amigos

3. Trânsito intenso em Brusque deve continuar por pelo menos mais uma semana

4. “Brusque tem pressa para obras”: vice-prefeito Deco Batisti fala sobre planos na infraestrutura

5. Torcedor do Brusque afirma não ter proferido ofensas racistas contra goleiro do Criciúma

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: