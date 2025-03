Preço da gasolina em Brusque tem salto após reajuste do ICMS, mas fica estável em fevereiro

O preço médio de revenda de gasolina comum em Brusque teve um salto a partir de 1º de fevereiro com o reajuste de imposto estadual. No entanto, os valores se mantiveram estáveis durante todo o mês, conforme mostra levantamento de preços.

Com o reajuste, o preço do litro subiu de R$ 6,34 para R$ 6,53, um aumento de 19 centavos na primeira semana. No restante do mês, a variação foi de 2 centavos.

O Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) é um estudo realizado semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Boa parte das maiores cidades de Santa Catarina, incluindo Brusque, são consideradas na pesquisa.

Conforme dados coletados entre 23 de fevereiro e 1º de março, o atual preço médio de revenda de gasolina comum em Brusque é de R$ 6,55. Confira os valores desde o reajuste de imposto:

Semana 1 (26/01 a 01/02): R$ 6,34 (antes do reajuste de imposto)

Semana 2 (02/02 a 08/02): R$ 6,53

Semana 3 (09/02 a 15/02): R$ 6,53

Semana 4 (16/02 a 22/02): R$ 6,54

Semana 5 (23/02 a 01/03): R$ 6,55 (atual)

Por que o preço da gasolina aumentou?

O preço da gasolina subiu em todo Brasil após 1º de fevereiro devido ao reajuste do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) sobre combustíveis. O tributo é de competência estadual.

O reajuste foi determinado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), órgão colegiado que reúne todos os secretários de Fazenda dos estados e é presidido pelo ministro Fernando Haddad.

De acordo com a Agência Brasil, a alíquota do ICMS subiu 10 centavos, de R$ 1,37 para R$ 1,47. Na ocasião, a alíquota é o percentual utilizado para cálculo do valor de um imposto. O reajuste influencia no valor final ao consumidor.

Comparação com outras cidades

Segundo o levantamento mais recente divulgado pela ANP, o município de São José, na Grande Florianópolis, possui o valor médio de revenda de gasolina comum mais alto entre as maiores cidades do estado.

A pesquisa considera as 13 maiores cidades de SC, com exceção de Palhoça, Jaraguá do Sul, Lages e Balneário Camboriú. Além disso, inclui Laguna, Concórdia, Caçador, Videira e Mafra.

Brusque aparece no levantamento com o quarto maior preço, em empate com Laguna e atrás de São José, Florianópolis e Blumenau. Os dados foram coletados entre 23 de fevereiro e 1º de março. Confira o levantamento:

1º São José: R$ 6,78

2° Florianópolis: R$ 6,75

3º Blumenau: R$ 6,58

4º Brusque: R$ 6,55

4º Laguna: R$ 6,55

6º Concórdia: R$ 6,54

7º Criciúma: R$ 6,53

7º Joinville: R$ 6,53

9º Caçador: R$ 6,49

10º Itajaí: R$ 6,45

Pesquisa da ANP

A ANP acompanha os preços praticados por revendedores em todo Brasil. Além da gasolina comum, o Levantamento de Preços de Combustíveis abrange gasolina aditivada, etanol hidratado, GLP (gás liquefeito de petróleo), GNV (gás natural veicular), óleo diesel e óleo diesel S10.

“É a mais abrangente pesquisa de preços de combustíveis automotivos e de GLP do país, que oferece referências para o mercado, órgãos de governo e à sociedade civil em geral”, informa a ANP.

A agência contratou uma empresa especializada para realizar o levantamento em 2022. A pesquisa substituiu, naquele ano, o antigo Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis (LPMCC).

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: