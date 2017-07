Preço da gasolina tem aumento de até 10% nos postos de Brusque; veja pesquisa

Os postos de combustíveis de Brusque já estão repassando ao consumidor o aumento de tributos anunciado pelo governo federal na sexta-feira, 21. A medida surpreendeu os consumidores, já que no começo de julho o preço da gasolina havia despencado.

No dia 3, por exemplo, os motoristas conseguiam pagar menos de R$ 3 pelo litro em alguns estabelecimentos. Agora, a situação já é bem diferente. Em oito postos pesquisados pelo O Município ontem, o aumento no valor do combustível chega a ultrapassar 10%.

Os proprietários dos estabelecimentos pesquisados pela reportagem são receosos ao falar sobre as constantes oscilações no valor. De maneira geral, eles explicam que quanto maior o volume de combustível no estoque no posto, mais tempo conseguem manter o valor praticado anteriormente ao aumento.

Já se houver pouca gasolina no estoque, é necessário repassar o novo valor ao consumidor, para conseguirem manter o equilíbrio financeiro.

Os empresários destacam que há concorrência desleal, e que se busca “fazer o preço” para ganhar clientes.

Nova política

A Petrobras elevou o preço da gasolina em 1,4% e adotou uma nova política de preços que prevê alterações frequentes nas cotações. Com o novo valor, a gasolina acumula queda de 1,28% desde o anúncio da revisão da política de preços da Petrobras.

Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior frequência e são levados em conta fatores como a concorrência, o câmbio e as cotações internacionais. As mudanças começaram em outubro do ano passado, quando a empresa passou a definir mensalmente o preço dos combustíveis na refinaria.

Além do preço praticado na refinaria, também influenciam no preço da bomba a carga tributária e a margem de lucro das distribuidoras de combustível. Nos últimos dois meses, o preço médio da gasolina no Brasil caiu, de acordo com levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Preço da gasolina em Brusque