Preço dos alimentos continua a subir em Brusque; confira pesquisa

A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada em Brusque por meio de parceria entre o Fórum de Entidades Sindicais de Trabalhadores de Brusque e Região (Fórum Sindical), o DIEESE e o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem (Sintrafite), apontou que o preço da cesta no município fechou julho de 2025 em R$ 691,95.

O valor representa queda de 0,46% em relação a junho, mas ainda mantém a cidade na 16ª posição entre as cestas mais caras do país. Na comparação com julho de 2024, o custo em Brusque subiu 6,89%. Já na variação acumulada de 2025, a alta é de 5,15%.

Os números confirmam a importância do acompanhamento mensal, que permite avaliar tendências de aumento ou redução e, principalmente, os impactos diretos no orçamento da classe trabalhadora.

O pão francês foi o grande vilão da cesta em Brusque, com alta de 8,23% em um único mês. Além de ser item de consumo diário, ele figura entre os que mais pesam no orçamento, respondendo por 13,80% do valor total.

Já a batata foi a mocinha do mês, com queda expressiva de 40,18% no preço médio. A redução ajudou a aliviar, ainda que de forma pontual, o impacto da cesta no bolso dos trabalhadores.

Produtos em alta e em baixa

O levantamento mostra que sete dos 13 produtos pesquisados ficaram mais caros em julho: pão (8,23%), tomate (4,06%), óleo (2,33%), leite (2,16%), açúcar (0,70%), café (0,39%) e carne (0,22%).

Outros seis itens tiveram queda nos preços, com destaque para a batata (-40,18%). Também recuaram feijão (-2,36%), arroz (-2,18%), farinha de trigo (-1,73%), manteiga (-1,50%) e banana (-0,43%).

Mesmo com a leve redução no mês, o trabalhador de Brusque remunerado com o salário mínimo de R$ 1.518,00 precisou trabalhar 100 horas e 17 minutos para garantir a alimentação básica de um adulto em julho. Em junho, o tempo havia sido de 100h45min e, em julho de 2024, quando o salário mínimo era de R$ 1.412,00, foi de 100h51min.

Considerando a renda líquida — já descontada a contribuição da Previdência — a cesta comprometeu 49,28% do salário mínimo em julho. No mês anterior, o percentual havia sido de 49,51% e, há um ano, de 49,56%.

Importância da pesquisa em Brusque

A presença de Brusque na Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos garante que a realidade local esteja registrada em um dos principais indicadores de custo de vida do Brasil.

Para o coordenador do Fórum Sindical, Izaias Otaviano, o levantamento é resultado de um esforço conjunto que fortalece a representação dos trabalhadores:

“Ter Brusque incluída na pesquisa é uma conquista coletiva. Esses dados mostram com clareza como o custo da alimentação pesa na vida dos trabalhadores e dão base concreta para reivindicar reajustes salariais, negociar melhores condições e cobrar políticas públicas que garantam dignidade às famílias”, afirma.

