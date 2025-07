Preço para tirar Carteira Nacional de Habilitação é absurdo no Brasil

CNH cara

Alguns milhões vão aplaudir se o governo Lula decidir acabar com a obrigatoriedade de candidato à carteira nacional de habilitação passar por uma autoescola. É que se criou uma espécie de indústria neste ramo. Este espaço foi confirmar numa autoescola o que um jovem leitor de 18 anos havia reclamado, quanto ao custo de R$ 3.700 para obter o documento, pedido pelo seu empregador, para efetivá-lo na entrega de alimentos por motocicleta. Tem que trabalhar quase dois meses para pagar isso. Poderia até comprar uma motocicleta usada. Absurdo.

Tarifaço

Os governadores de direita tem se manifestado sobre o tarifaço de Donald Trump, ao mesmo tempo que anunciam medidas. Jorginho Mello é um dos menos preocupados. Primeiro afirmou que há “alarde meio de graça”; depois, em nota, alegou haver incerteza sobre “a própria efetivação da tarifa”. Aposta na possibilidade de haver isenções, de forma que setores produtivos do Estado não sejam prejudicados. A conferir.

Bloqueado

Chegou até o ministro “supremo” Flávio Dino, pedido, que foi rejeitado, do vereador florianopolitano Leonel Camasão (Psol), para ser desbloqueado das redes sociais do prefeito Topázio Neto (PSD). Alegou que a atitude viola sua liberdade de expressão e o dever de fiscalização.

Investimentos

O ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Paulo Guedes, o banqueiro André Esteves e o ex-tenista Fernando Meligeni são alguns nomes estrelados confirmados para participar da 11ª edição da Money Week, nesta sexta-feira, no Expocentro, em Balneário Camboriú.

Identidade

Até o dia 23 de julho deste mês, SC havia emitido 1.742.278 novas Carteiras de Identidade Nacional (CIN), o equivalente a 21,62% da população do Estado. Em todo o país, mais de 30 milhões de brasileiros já emitiram o documento. No Estado foram 935.234 registros de pessoas do sexo feminino (53,68%) e 807.006 do sexo masculino (46,32%). A média diária de emissões é de 1.550.

Insegurança alimentar

Mais uma bandeira que deve ser explorada na campanha eleitoral que se aproxima, tanto pelo governo estadual como federal: apenas 3,5% das famílias de SC têm algum risco de insegurança alimentar grave. É o menor índice do país, conforme documento oficial divulgado nesta semana.

Placas dos veículos

Na volta do recesso, Câmara dos Deputados deve votar projeto do senador Esperidião Amin (PP-SC). Ele determina que as placas veiculares informem o município e o estado no qual o veículo está registrado, bem como a bandeira da unidade da Federação. Já aprovado pelo Senado, o projeto agora está em análise na Câmara dos Deputados. Amin diz que a presença da informação ajuda o trabalho de fiscalização para que as autoridades policiais e de trânsito consigam identificar com facilidade a origem de um veículo em situações como infrações. roubos, furtos e outros crimes relacionados ao veículo.

Pit bulls

A Associação Intercontinental de Cinofilia entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra uma lei e um decreto recentemente sancionados em SC, que proíbem a criação e a comercialização de cães da raça pit bull e de seus cruzamentos. A entidade diz que a lei e o decreto tratam de temas que competem exclusivamente à União, como comércio exterior e interestadual e propriedade de animais, além de princípios constitucionais como a livre iniciativa e a proteção dos animais.

Qualificação

Com mais de 5 mil empregos diretos gerados e responsável por 90% das exportações nacionais de embarcações, a indústria náutica de SC enfrenta escassez de mão de obra técnica. Estaleiros como o Grupo Armatti & Fishing, com sede em São José e comercialização global, sofrem com a falta de profissionais nas áreas de laminação, elétrica, montagem e acabamento. O incrível: o Brasil ainda não conta com um curso específico no setor náutico de lazer ou rede estruturada de capacitação voltada à cadeia produtiva náutica. Atualmente, SC soma 5 mil empregos diretos na indústria náutica.

Desleixo

Enquanto a Prefeitura de Florianópolis e o Ministério Público se digladiam sobre o destino da antiga Estação Rodoviária, decrépita e sem nenhum valor arquitetônico ou histórico, ninguém tem olhos para a absurda deterioração de outro patrimônio público, o antigo Departamento de Saúde Pública (Dasp), também no Centro. Partes do telhado, no lado voltado à Rua Felipe Schmidt, já ruiu.