Prédio atingido por incêndio em 2014 volta a pegar fogo nesta sexta-feira

Por volta das 18h45 desta sexta-feira, 21, teve início um incêndio considerado de grandes proporções em um prédio onde funcionava a Adami Têxtil, no km 19 da rodovia Antônio Heil. Foram deslocadas para o local guarnições do Corpo de Bombeiros de Brusque, Guabiruba e Itajaí. Segundo os bombeiros, o prédio atualmente pertence à Florisa.

No local as chamas atingiram fardos de retalho de malha no galpão principal. O controle das chamas demorou mais de uma hora, mas não colou em risco outras edificações. Apenas a perícia poderá determinar as causas desse incêndio. Nem mesmo a rede de energia estava ligada.

Os bombeiros ainda não divulgaram a quantidade de água utilizada para conter as chamas, mas o que se pode adiantar é que não há feridos.

ABRIL DE 2014

Em abril de 2014 a empresa Adami Têxtil foi consumida por um incêndio de grandes proporções, mas o sinistro ocorreu no período da tarde e não teve feridos, apenas danos materiais de grande monta.