Prédio residencial mais alto do mundo em Balneário Camboriú terá unidades de até R$ 200 milhões

O maior 1

O Globo e Folha de S. Paulo destacaram em suas edições de fim de semana o projeto do Senna Tower, o prédio residencial mais alto do mundo, em Balneário Camboriú, com apartamentos (mansões suspensas e com sistema para reduzir o balanço do vento) de até R$ 200 milhões. Com 500 metros de altura, ficará pronto daqui a 7 ou 10 anos. No total, terá 228 apartamentos e 18 mansões suspensas, além de duas coberturas tríplex de 903 m².

O maior 2

Atualmente, o maior prédio residencial do Brasil também está localizado em BC: o Yachthouse by Pininfarina Tower 2, com 294,1 metros. A cidade tem oito dos 10 prédios mais altos do país. O edifício residencial mais alto do mundo atualmente é o Steinway Tower, em Nova York, com 435,3 metros, conforme o ranking internacional The Skyscraper Center.

O maior 3

No espaço destinado a comentários sobre a reportagem, três leitores da Folha de S. Paulo deram sua opinião: “Acabo de ter uma visão de um anjo avisando: tudo isso vai ruir e afundar no mar, levando consigo toda a luxúria e soberba. Aguardem. O Titanic brasileiro do século 21.” (Federico Bueno); “A apoteose da cafonice.” (Marcos Labareda)

“Um monumento à cafonice agro-breganejo-bolsonárica.” (Sérgio Sayeg)

Títulos cancelados

O Tribunal Superior Eleitoral divulgou que passam de 5 milhões os eleitores que podem ter seus títulos cancelados em 2025. O prazo para regularizar a situação eleitoral é 19 de maio. Em SC, de um eleitorado composto por 5.657.864 pessoas aptas a votar, há 199.320 (3,52%) em débito com a Justiça Eleitoral. Dos 295 municípios catarinenses, os cinco que tiveram a maior porcentagem de eleitores faltosos nos últimos três pleitos foram: Camboriú (5,83%), Criciúma (5,49%), Balneário Camboriú (4,87%), Içara (4,82%) e Palhoça (4,72%).

Imposto social

A Federação das Indústrias de SC inicia hoje, primeiro dia de declaração do Imposto de Renda 2025, uma meritória campanha para convidar o contribuinte catarinense a direcionar parte do imposto a projetos sociais desenvolvidos no estado. Até 3% do valor devido pode ser destinado aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, e outros 3% aos Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa. Estima-se que, em SC, cerca de R$ 400 milhões poderiam ser investidos em projetos sociais se todos os contribuintes fizessem o aporte. Caso contrário, o valor vai para os cofres da União, que, como se sabe, gasta muito e gasta mal.

Barcos voadores

O governador Jorginho Mello tem interesse em adquirir barcos voadores que viajam a 300 km/h, dentro de um programa de um novo tipo de transporte fluvial e marítimo no estado. Movidos a energia elétrica e produzidos pela empresa americana Regent, os veículos têm capacidade para transportar até 12 pessoas. Em dezembro, o governador assinou um memorando de intenções com a fabricante, e amanhã o projeto deve ser apresentado a parceiros e lideranças do estado. O ecologismo-caviar já está se manifestando contra, naturalmente.

Polícia municipal

Tubarão se tornou cidade pioneira em SC ao transformar sua Guarda Municipal em Polícia Municipal, conforme ato do prefeito Estêner Soratto. Nessa condição, ganha mais segurança jurídica em suas atividades diárias e passa a atuar com poder de polícia, podendo realizar prisões em flagrante, conduções, policiamento ostensivo e comunitário, além de atuar em ações estratégicas de segurança urbana.

Feminicídios

De hoje até sexta-feira, as comarcas catarinenses têm pautadas 29 sessões do Tribunal do Júri. Em nove delas, os crimes foram praticados contra mulheres, em casos de feminicídio tentado e consumado. Dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado indicam que, em 2025, oito casos de feminicídio aconteceram entre janeiro e fevereiro, contra 10 no mesmo período de 2024.

Concreto rígido

Nas dezenas de obras do programa Estrada Boa, do governo estadual, o destaque está sendo a pavimentação em concreto de 34,5 quilômetros da SC-477, entre Canoinhas e o acesso à BR-116, em Monte Castelo, no Planalto Norte. O pavimento tem 22 centímetros de espessura, para suportar caminhões pesados, e pelo menos 20 anos de durabilidade. É um pouco mais caro que o asfalto tradicional.

Sarney

Do alto de seus 94 anos, o ex-presidente José Sarney está recebendo inúmeras honrarias pela passagem dos 40 anos da redemocratização do país. Coisas típicas de um país de memória curta: foi um dos mais ruinosos presidentes da história brasileira, apesar de ter conseguido manter o processo democrático sem o derramamento de uma gota de sangue. Mas isso não o faz um santo.