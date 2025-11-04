Prefeita de Balneário Camboriú é ameaçada de morte nas redes sociais

A prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan (PSD), sofreu uma ameaça de morte nas redes sociais. O caso foi divulgado pela imprensa do estado nesta terça-feira, 4. O suspeito, um usuário, desejou que alguém a “chame na bala”. A chefe do Executivo registrou um boletim de ocorrência.

Um trecho do boletim foi divulgado pelo portal SC em Pauta. Uma fonte da Prefeitura de Balneário Camboriú confirmou à coluna Página 3, de O Município, a autenticidade do conteúdo. O suspeito ofendeu a prefeita, além de ameaçá-la.

“Tu é a maior otária do crlh (sic). Tomara que alguém te chame na bala”, escreveu. No relato do boletim, consta que Juliana foi ameaçada “em razão do seu dever funcional”. A ameaça ocorreu por meio das redes sociais pessoais da prefeita.

Juliana não se manifestou sobre o assunto. Institucionalmente, a Prefeitura de Balneário Camboriú também não comentou o caso e não deve comentar, conforme detalha a fonte do governo municipal.

