Página 3

Página 3

Bastidores da política e do Judiciário, opiniões sobre os acontecimentos da cidade e vigilância à aplicação do dinheiro público

Prefeito André Vechi é o novo presidente da Associação de Municípios do Vale Europeu

Vice-presidente é o prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari

Página 3

Página 3

Bastidores da política e do Judiciário, opiniões sobre os acontecimentos da cidade e vigilância à aplicação do dinheiro público

Prefeito André Vechi é o novo presidente da Associação de Municípios do Vale Europeu

Vice-presidente é o prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari

Página 3
Comente

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), é o novo presidente da Associação de Municípios do Vale Europeu (AMVE). O vice-presidente é o prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari.

O vice-presidente de articulação política é Geleade Wollert, prefeito de Doutor Pedrinho. Já o vice-presidente de políticas públicas é Jean Michel Grundmann, prefeito de Benedito Novo. Por fim, o tesoureiro é Nei Paulo Venturi, prefeito de Rodeio.

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior