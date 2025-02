Prefeito André Vechi prega cooperação entre os poderes na abertura da primeira sessão da Câmara

Como é tradição, o prefeito de Brusque abriu a primeira sessão ordinária no ano na Câmara de Vereadores com um discurso nesta terça-feira, 4. André Vechi (PL) falou brevemente sobre os desafios para o mandato e pediu por colaboração entre os poderes.

Vechi lembrou que já se reuniu com os vereadores e que quer manter esse diálogo daqui para frente.

“Já tivemos oportunidade de conversar com vereadores em janeiro e é assim que queremos construir a relação para tirar dúvidas e atender às demandas dentro do possível”.

Ele destacou que os “desafios históricos” que o município terá pela frente, como as concessões do esgoto sanitário e do transporte público, e a reforma tributária, não serão resolvidos “sem o apoio da Câmara”.

Vechi ainda desejou um bom ano de trabalho e reforçou a importância do diálogo. “Contamos muito com o trabalho e sugestões dos vereadores. As portas estão abertas e os secretários estão orientados para estarem sempre à disposição”.

