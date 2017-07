Prefeito assina contrato para recuperação da ponte Arthur Schlösser

O prefeito, Jonas Paegle assinou na tarde desta quinta-feira, 13, o contrato para o restabelecimento da ponte Arthur Schlösser, no Centro. Serão disponibilizados R$ 1.331.330,13 pelo Ministério da Integração Nacional, para que a Engedal Construtora de Obras Ltda, de São José execute os trabalhos. O valor total investido dependerá de uma avaliação técnica sobre a necessidade de prevenção nos demais pilares de sustentação.

O chefe do executivo destaca que, na proposta apresentada estão inclusas as despesas para a execução dos projetos e ART’s, o escoramento provisório da ponte, assim como o fornecimento de equipe qualificada, materiais e equipamentos necessários para o restabelecimento do acesso.

De acordo com a diretora do Departamento Geral de Infraestrtura, Andrea Volkmann, logo na segunda-feira, 17, a empresa deve iniciar a sondagem do local. Em seguida, a Engedal fará o projeto de escoramento, reforço da fundação e reconstrução do pilar. “Depois da sondagem será possível constatar se precisará trabalhar nos outros quatro pilares no leito do rio também”.

O contrato emergencial tem vigência de 138 dias, a contar da data de assinatura. O objetivo é que dentro dos próximos 45 dias, a passagem seja liberada para o tráfego de veículos leves. Paegle frisa que, a obra será fiscalizada pela Prefeitura, por meio do DGI. “Estaremos diariamente acompanhando os serviços, principalmente porque queremos essa ponte liberada, visto sua importância para a mobilidade de nosso município”.

Recursos garantidos

Para esta obra, os recursos foram garantidos via busca de fundos realiza por meio de viagem à Brasília. A comitiva brusquense formada pelo prefeito Jonas Paegle, pelo vice-prefeito Ari Vequi ocorrida na segunda quinzena de junho.