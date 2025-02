Prefeito assina decreto que define reajuste da tarifa de coleta de lixo em Brusque

O prefeito de Brusque, André Vechi, assinou decreto para o reajuste de 4,831% na taxa de coleta de lixo no município. O documento foi publicado na sexta-feira, 31.

O aumento foi definido considerando o acúmulo de 4,831% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período de janeiro a dezembro de 2024 e em conformidade com o contrato de concesso firmado com a Veolia.

O valor do reajuste também levou em consideração a deicsão de processo administrativo da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí (Agir).

O reajuste vale a partir de 30 dias da publicação do decreto, ou seja, no início de março.

