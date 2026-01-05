Prefeito confirma realização do Réveillon 2026-27 em Brusque

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), confirmou, pelas redes sociais, que a prefeitura vai realizar a festa de Réveillon 2026-27. O chefe do Executivo comemorou os resultados da virada de Ano-Novo brusquense e garantiu a continuidade do evento.

Pelo Instagram, Vechi pediu que as pessoas colocassem nos comentários quem elas gostariam que fosse as atrações do próximo Ano-Novo. O prefeito afirma que o objetivo é ouvir as demandas para iniciar o planejamento da próxima virada.

“Quero agradecer a presença de todos no Réveillon. Foi um evento fantástico. Cerca de 8 mil pessoas passaram pela festa”, disse. “Neste ano, teremos mais um Réveillon”, anunciou.

