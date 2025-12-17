Prefeito de Botuverá avalia adaptação e avanços no primeiro ano de mandato

O prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), avalia como positivo o primeiro ano de mandato, que teve vários avanços, mas foi marcado pelo processo que pede a cassação da sua chapa por ela ter sido registrada após o prazo legal.

“Esse processo acaba prejudicando o planejamento do governo a longo prazo, você não sabe se isso vai se resolver em um mês, em seis meses ou em um ano. O medo é de que tudo o que está sendo planejado não tenha continuidade. Grupos políticos diferentes têm planejamentos e métodos diferentes, isso é natural. Mas estivemos sempre trabalhando”, destaca o prefeito.

Apesar da tensão vivida em dois períodos de julgamento, um deles durante a Festa Bergamasca, a maior da cidade, Victor valoriza o trabalho desenvolvido.

“Conseguimos fazer muito no primeiro ano. A gente vai trabalhar do primeiro ao último dia de mandato. Sempre com o mesmo empenho e pensando no melhor para a cidade. Vamos manter o mesmo afinco, mas buscando sempre melhorar”.

Principais avanços

O prefeito promoveu uma mudança completa no secretariado municipal após a eleição, já que há mais de uma década o MDB governava a cidade. Victor relata que houve um período de adaptação dos novos secretários, mas que o trabalho “destravou” depois de poucos meses.

“A maioria dos secretários não estava no serviço público, então foi desafiador. Agora, estamos fazendo mais e gastando menos energia. A população já consegue ver o resultado. O que está chegando (de demandas), conseguimos passar ao menos um prazo, se não for possível resolver na hora”, resume.

Na infraestrutura, o prefeito destaca a realização de macadamização e patrolagem de várias estradas da terra, realização de tubulação, enrocamentos, galerias e construção de pontes, além de aquisição de maquinário (rolo compactador, retroescavadeira e carregadeira) via programa do governo do estado Santa Catarina Levada a Sério, que possibilita um serviço mais duradouro nas vias da cidade.

“Tinha estradas no município que há muito tempo não recebiam a devida atenção, e a gente conseguiu dar essa importância para a questão das estradas”.

Na saúde, Victor destaca a ampliação de atendimentos da saúde básica e a realização de raio-X odontológico, que era disponibilizado do município, além de mutirões de pediatria, cardiologia e ultrassom via consórcio da Associação dos Municípios do Vale Europeu (Amve).

Já na educação, o prefeito destaca a contratação de professores e monitores via processo seletivo, a disponibilização de ônibus rural escolar para estudantes que moram em áreas afastadas do município e também a realização inédita dos Jogos Escolares no município.

Victor ainda lista a aquisição de grade niveladora para agricultura, o primeiro edital do Bolsa Atleta do município, aumento do público da Festa Bergamasco, lançamento de edital para artistas e a realização de um espetáculo de Natal público como outras ações de destaque em 2025.

Em relação a convênios com o governo do estado, a prefeitura executou R$ 2,3 milhões, enquanto outros R$ 6,8 mi estão na fase de elaboração de projetos. O prefeito ainda recebeu R$ 811 mil em emendas parlamentares da Assembleia Legislativa (Alesc) e mais R$ 1,19 milhão de senadores e deputados federais – mais R$ 198 mil estão em elaboração do plano de trabalho.

“Com uma equipe enxuta, de apenas dois funcionários, conseguimos dar um bom prosseguimento aos trâmites de convênios”.

Barragem

Em relação à construção da barragem no município, Victor defende que a obra não pode ser benéfica para algumas pessoas em detrimento de outras.

“Ela precisa ser uma obra ganha-ganha. “Quem está “lá em cima” não pode sofrer as consequências. Essas pessoas também precisam ter benefícios”, defende.

Victor destaca que a obra traria um grande impacto social à cidade, já que a projeção é de 500 pessoas trabalhem na construção.

“O município não tem condição, hoje, de absorver 1 mil pessoas a mais. Por isso a gente está exigindo que as compensações aconteçam com celeridade. Queremos que Botuverá cresça, mas de forma ordenada”.

Casas populares

A Prefeitura de Botuverá vai adquirir um terreno de R$ 600 mil na parte alta da cidade para receber casas populares. Doze residências serão construídas por meio do programa Casa Catarina, do governo do estado. O espaço fica entre a região do Lageado de Fora e o Ribeirão do Ouro.

De acordo com o prefeito, a prefeitura está finalizando os trâmites para a compra do terreno. “Conseguimos adquirir pela metade do preço que a comissão imobiliária da prefeitura avaliou. Economizamos dinheiro nessa questão. Após a aprovação do Registro de Imóveis, encaminhamos a documentação ao governo do estado para iniciar os trâmites da construção. É histórico, porque são as primeiras casas populares vindas do governo do estado. E acredito que outras virão no futuro”.

Victor destaca que essas serão as primeiras casas populares do governo do estado em Botuverá. Após o terreno ser efetivamente adquirido pela prefeitura, serão definidos os critérios para a aquisição das residências.

Prioridades para 2026

A escritura do terreno da subestação de Botuverá foi entregue à Celesc em 2024, mas as obras ainda não iniciaram. Segundo Victor, foi apontado por técnicos que a terraplanagem feita no local precisava ser aperfeiçoada e metade do trabalho já foi feito neste ano.

Para 2026, Victor afirma que a prefeitura vai relançar o edital da construção do abatedouro, já que a licitação foi deserta na primeira tentativa. O prefeito também destaca que a administração vai intensificar o cadastro de projetos de engenharia desenvolvidos em relação à pavimentação e pontes, entre outras estruturas, junto a parlamentares e aos governos estadual e federal.

“Não conseguimos pavimentar ruas neste ano, mas fizemos toda a base para, a partir de ano que vem, ter pavimentações e construções sendo realizadas”.

A prefeitura também pretende licitar a realização do Pronto Atendimento, reforma da creche no Centro, convênio com o governo do estado para a construção de nova escola no Centro e do Centro de Eventos, e uma reformulação do plano de manejo das grutas para se atualizar às necessidades atuais.

