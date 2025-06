Prefeito de Botuverá e governador se reúnem em Blumenau e discutem construção da barragem

Após cinco meses de mandato, o prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), teve o primeiro encontro com o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL). Um dos temas da reunião foi a construção da barragem de Botuverá.

A conversa entre os dois aconteceu na segunda-feira, 2, em Blumenau, após a apresentação da segunda edição do programa Santa Catarina Levada a Sério. Na ocasião, Jorginho atendeu particularmente prefeitos do Médio Vale do Itajaí.

Sobre a barragem, conforme Victor, foi discutido o que Botuverá poderia receber de compensação do governo catarinense. O prefeito entende que o serviço público municipal, hoje, não tem condições de suprir as demandas básicas dos aproximados 400 trabalhadores e familiares que viriam a Botuverá para construção da barragem. Ele considera que haverá dificuldade para ofertar educação, saúde e moradia durante o acréscimo populacional temporário.

“Comentamos sobre as compensações. O Mário Hildebrandt, secretário de Defesa Civil de SC, entendeu que é uma questão delicada e que o município precisa de uma contrapartida. O governador autorizou o Mário a receber nosso ofício com as demandas”, afirma Victor.

O governo catarinense informou que pode realizar reunião com os moradores para tratar da barragem. Victor disse que a visita seria bem-vinda. A prefeitura trabalha nos pedidos de contrapartida que serão entregues à Defesa Civil do estado.

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), havia se colocado à disposição para receber os trabalhadores e seus familiares no bairro Dom Joaquim, caso Botuverá não suporte a demanda. Victor, porém, entende que a cidade que administra poderá receber os trabalhadores, e trata o Dom Joaquim como uma segunda opção.

Recentemente, durante evento em Brusque, o secretário Mário Hildebrandt anunciou que a barragem não será multiúso. Ou seja, será somente para combate a cheias, e não mais para abastecimento de água, geração de energia e fomento ao turismo.

