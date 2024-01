Prefeito de Botuverá faz balanço de ano afetado pelas chuvas: “apesar de tudo, foi produtivo”

Botuverá viveu um 2023 cheio de desafios, principalmente pelas chuvas que atingiram a cidade no último trimestre do ano e danificaram várias estruturas. Apesar dos problemas, o prefeito Alcir Merizio (MDB) acredita que a administração municipal conseguiu cumprir com grande parte o que foi previsto.

“Praticamente ficamos quatro meses sem poder executar obras, mas, apesar de tudo o que aconteceu neste ano, foi muito produtivo”, resume Alcir.

Entre as obras realizadas na infraestrutura do município, o prefeito elenca pavimentação de vias com lajotas, abertura de novas ruas, construção de calçadas, enrocamento em outras, instalação de galerias, novas redes de água, totalizando a instalação de cerca de 3 mil tubos, e recuperação de diversas pontes que sofreram avarias por causa de enchentes e ruas que foram atingidas por deslizamentos.

Alcir destaca ainda que algumas obras que estavam em andamento também foram afetadas pela chuva, como a pavimentação da rua LG-05.

O prefeito também ressalta que foram erguidos muros nas escolas e unidades de saúde para a melhora da segurança, iniciada a reforma da capela mortuária e também a construção de ginásio de esportes no bairro Ribeirão do Ouro, que está em andamento.

Já a construção da ponte que liga o Centro à rua Henrique Vanelli, onde moram cerca de 40 famílias, teve que ficar para 2024 por conta da desistência da empresa que venceu a licitação. Um novo projeto foi feito e a previsão é que as obras iniciem no primeiro trimestre do próximo ano.

Barragem, subestação da Celesc e SC-486

Algumas demandas antigas de Botuverá foram discutidas durante todo o ano e seguem como prioridades para a administração para 2024.

Em relação à barragem, Alcir destaca que toda a força política da região se mobiliza para tentar destravar trâmites burocráticos e que ele chegou a ter uma conversa recente no início do mês de dezembro com o governador Jorginho Mello (PL) durante agenda no Hospital Azambuja.

“Estamos buscando marcar uma audiência como o governador, juntamente com o núcleo de empresários da Acibr, a CDL e todas as entidades, que estão preocupadas com essa questão. Queremos juntar uma força maior”.

Para a construção da subestação da Celesc, demanda principalmente dos empresários da cidade, os trâmites da doação do terreno, que fica entre os bairros Pedras Grandes e Águas Negras, por parte da prefeitura, estão em trâmites finais. De acordo com o prefeito, o projeto está alinhado e deve avançar em breve.

“A Celesc está providenciando também as licenças ambientais para que isso seja construído o quanto antes. É muito importante para o município”.

Outra preocupação do prefeito é um projeto para revitalização do trecho da rodovia SC-486 entre Botuverá e Vidal Ramos, que não tem pavimentação e está em situação precária. “O atual governo está nos auxiliando, mas, até então, era a prefeitura que mantinha, não tínhamos recurso estadual para manter”.

