Prefeito de Botuverá foi a Brasília e acompanhou sessão do TSE durante andamento de julgamento virtual da cassação

O prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), estava em Brasília na terça-feira, 9, e acompanhou uma sessão no plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A ida à capital ocorreu em meio ao andamento do julgamento em plenário virtual do TSE que pode cassar o mandato do prefeito.

Na quarta-feira, 10, o tribunal formou maioria para cassar Victor. No entanto, posteriormente, o ministro Kássio Nunes Marques pediu o adiamento do julgamento. Além disso, Isabel Gallotti retirou o voto e desfez a maioria que havia sido formada.

Fontes da coluna Página 3, do jornal O Município, já falavam, no início da semana, da possibilidade de Victor ter ido a Brasília tratar da cassação nos bastidores da capital federal. Porém, a informação não foi confirmada durante a semana.

A revelação de que o prefeito foi a Brasília e assistiu a uma sessão do TSE partiu do Flickr do tribunal. A assessoria da Corte eleitoral publicou uma foto de Victor no site, que é uma plataforma que o TSE utiliza para divulgar imagens à imprensa.

Coincidentemente, nesta quinta-feira, 12, quando a reportagem de O Município acessou o Flickr do TSE em busca de uma foto da ministra Isabel Gallotti, encontrou a imagem de Victor, sentado em uma cadeira do público, no plenário do TSE.

Assista agora mesmo!

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:

