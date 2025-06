Prefeito de Brusque assina ordem de serviço para recuperação de trechos da Beira Rio destruídos por enchente

O prefeito de Brusque, André Vechi, e vice-prefeito e secretário de Infraestrutura Estratégica, Deco Batisti, assinaram as ordens de serviços referentes a recuperação da margem esquerda da avenida Beira Rio e da rua DJ-042, conhecida como Estrada da Cristalina, que foram danificadas com as enchentes do final de 2023.

Os recursos para a reforma são oriundos do governo do estado de Santa Catarina e já foram repassados ao município. Para as obras de recuperação da margem esquerda da Beira Rio, a avenida Luiz Henrique da Silveira, serão destinados R$ 1,7 milhões, que serão usados no reparo das calçadas e da pista de rolamento, além de alguns trechos do enrocamento.

Já com relação a DJ-042, a Estrada da Cristalina, o valor da obra ficou orçado em R$ 2,7 milhões, pois boa parte da pista foi levada pela força das águas. Desta forma, serão refeitas a pista e o enrocamento no local.

O prefeito André Vechi acredita que as duas intervenções possam ser entregues em até três meses. “O dinheiro caiu na conta na sexta-feira, 30, a gente já tinha a licitação pronta, então hoje nós assinamos as ordens de serviço para na semana que vem, tão logo o tempo limpe, para que a gente possa iniciar essa obra, uma obra rápida, com a previsão de até três meses para ser executada”, explicou.

“Então a gente acredita que em breve teremos aquele trecho todo, tanto a pista quanto principalmente a calçada danificada, alguns locais que o enrocamento está inadequado, que a gente vai poder entregar essa obra com qualidade para a população”, afirmou o prefeito André.

Já o vice-prefeito, Deco Batisti, garante seu começo para a semana que vem. “O tempo ajudando, a gente deu a ordem de serviço hoje, e as empresas já poderiam começar essas obras, mas como o tempo hoje é chuvoso e durante o fim de semana a previsão é essa, a previsão é que segunda-feira, ali pelo dia 10, as duas empresas já iniciem”, disse.

Deco inclusive explicou a dinâmica das obras previstas. “São duas obras de média monta que não são complicadas de serem feitas, mas são obras que movimentam grandes volumes de materiais”, comentou.

