Prefeito de Brusque e esposa ajudam a socorrer mulher vítima de agressão na Beira Rio

O prefeito de Brusque, André Vechi, e a primeira-dama Letícia dos Santos Vechi foram o casal que ajudou a socorrer uma mulher de 23 anos vítima de agressão na Beira Rio, em Brusque, na noite desta quarta-feira, 9.

A vítima voltava da universidade, por volta das 19h30. Ao sair do ônibus, após entrar no carro, que estava estacionado na avenida Arno Carlos Gracher, perto do terminal urbano, um homem abriu a porta e invadiu o veículo.

Ela afirma que gritava para que o homem saísse do carro, enquanto ele respondia que apenas queria que ela o levasse “mais para frente”. “Quando eu tentei sair [do carro], ele puxou a gola do meu suéter, mas consegui abrir a porta do carro e sair”.

André e Letícia passavam de carro pela Beira Rio no momento. Eles estavam a caminho de Balneário Camboriú. O casal viu a vítima e o homem saindo do carro. Ele fugiu e ela entrou em estado de choque.

O prefeito e a primeira-dama prestaram suporte à vítima e acionaram a Polícia Militar. Eles aguardaram o registro do boletim de ocorrência e permaneceram no local até o momento em que a mulher foi para casa.

