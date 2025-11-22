Prefeito de Brusque lamenta prisão de Bolsonaro: “Não é justiça, é perseguição”
O ex-presidente foi preso na manhã deste sábado
O ex-presidente foi preso na manhã deste sábado
O prefeito de Brusque, André Vechi, se manifestou nas redes sociais após a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã deste sábado, 22.
Bolsonaro foi detido em Brasília por ordem do Supremo Tribunal Federal.
Em seu post, o prefeito declarou apoio ao ex-presidente e criticou a decisão, “Não é justiça, é perseguição. A cada nova decisão, fica mais claro que existe um esforço coordenado para calar a maior liderança do país. Sem condenação definitiva, sem garantia básica de defesa, sem a mínima aparência de imparcialidade.”
Bolsonaro estava em prisão domiciliar após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime inicial fechado por tentativa de golpe de Estado.
“Tentam vender normalidade, mas o que vemos é um ataque direto à democracia: tiram direitos, distorcem regras e atropelam princípios fundamentais porque não aceitam a força de um projeto que continua vivo no coração de milhões de brasileiros”, acrescentou Vechi.
André concluiu com uma saudação ao político: “Estamos com você, presidente.”
Leia também:
1. Eleições 2026: quem são os pré-candidatos de Brusque a deputado estadual e federal
2. Motociclista sofre fratura exposta após acidente com carro, em Brusque
3. Mãe e padrasto são presos após criança ser jogada pela janela de casa, em Brusque
4. Festa de igreja, musical italiano e mais: confira seis coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana
5. Polícia Militar divulga novas informações sobre acidente que matou motociclista no Itoupavazinha, em Blumenau
Saiba quais foram as primeiras serrarias de Guabiruba: