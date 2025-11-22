Prefeito de Brusque lamenta prisão de Bolsonaro: “Não é justiça, é perseguição”

O prefeito de Brusque, André Vechi, se manifestou nas redes sociais após a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã deste sábado, 22.

Bolsonaro foi detido em Brasília por ordem do Supremo Tribunal Federal.

Em seu post, o prefeito declarou apoio ao ex-presidente e criticou a decisão, “Não é justiça, é perseguição. A cada nova decisão, fica mais claro que existe um esforço coordenado para calar a maior liderança do país. Sem condenação definitiva, sem garantia básica de defesa, sem a mínima aparência de imparcialidade.”

Bolsonaro estava em prisão domiciliar após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime inicial fechado por tentativa de golpe de Estado.

“Tentam vender normalidade, mas o que vemos é um ataque direto à democracia: tiram direitos, distorcem regras e atropelam princípios fundamentais porque não aceitam a força de um projeto que continua vivo no coração de milhões de brasileiros”, acrescentou Vechi.

André concluiu com uma saudação ao político: “Estamos com você, presidente.”

