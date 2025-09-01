Prefeito de Brusque participa de evento em Londres

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Brusque, André Vechi, informou que foi contemplado com uma bolsa do Banco do Brasil para participar de uma imersão, ao lado de lideranças do país inteiro, sobre Cidades Inteligentes em uma das melhores universidades do mundo, em Londres.

Foram junto com ele os secretários José Henrique Nascimento e Thomas Haag que ficam esta semana na University College London (UCL). Este estudo será dedicado a fortalecer o programa de parceria público-privada (PPP) de Cidades Inteligentes de Brusque.

A Prefeitura de Brusque lançou, em junho, uma PPP para transformar o município em “cidade inteligente”, em evento realizado no teatro do Cescb.

O projeto prevê investimento de R$ 250 milhões, sem custo direto para os moradores, e conta com apoio do governo do estado e do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC). A iniciativa busca modernizar Brusque, com foco em tecnologia, sustentabilidade e melhoria na qualidade dos serviços públicos.

